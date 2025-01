Leasingrückläufer: So günstig einen Gebrauchten kaufen Die Vor- und Nachteile beim Kauf eines gebrauchten Leasingfahrzeugs

Leasingrückläufer: So günstig einen Gebrauchten kaufen

Leasingrückläufer als Gebrauchtwagen – Ausstattung, Wartung und meist nur ein Vorbesitz sprechen dafür, aber was dagegen? Wir geben Tipps für den Kauf eines Autos aus dem Leasing.

Was versteht man unter Leasingrückläufern?

Leasingrückläufer sind Fahrzeuge, die nach Ablauf eines Leasingvertrags zurückgegeben wurden. Sie sind oft gut gewartet, da regelmäßige Inspektionen während der Leasingdauer vorgeschrieben sind, waren meist nur in einem Vorbesitz und verfügen über eine umfangreiche Ausstattung. Aber Leasingrückläufer weisen je nach Nutzung unterschiedliche Abnutzungserscheinungen und oft auch sehr hohe Laufleistungen auf.

Leasingrückläufer kaufen: Vorteile & Nachteile

Das sind die Vorteile:

Regelmäßige Wartung: Leasingfahrzeuge werden in der Regel nach Herstellervorgaben gewartet, hier gibt es beim technischen Zustand keine bösen Überraschungen

Geringes Alter: Rückläufer sind oft relativ neue Fahrzeuge mit moderner Technik

Guter Preis: Leasingrückläufer sind in der Regel günstiger als vergleichbare Neuwagen

Klare Historie: Die Fahrzeughistorie ist oft transparent, mit dokumentierten Inspektionen und Reparaturen

Ordentliche Auswahl: Es gibt eine große Vielfalt an Modellen, Ausstattungen sowie unterschiedlichen Preisklassen

Garantieoptionen: Einige Leasingrückläufer haben noch bestehende Herstellergarantien (Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung, hier)

Geprüfte Qualität: Häufig werden Rückläufer vor dem Verkauf technisch geprüft und aufbereitet

Das sind die Nachteile

Abnutzungsspure n : Leasingfahrzeuge können sichtbare Gebrauchsspuren oder Verschleißteile haben, es sind keine Neuwagen

Hohe Laufleistung: Einige Rückläufer haben aufgrund intensiver Nutzung einen hohen Kilometerstand

Unklare Nutzung : Die frühere Nutzung (z. B. als Mietwagen oder Firmenfahrzeug) kann intensiver gewesen sein und zu höherem Verschleiß führen

Eingeschränkte Individualität: Rückläufer sind meist standardmäßig ausgestattet, individuelle Anpassungen sind nicht möglich

Tipps für den Kauf eines Leasingrückläufers

Beim Kauf eines Leasingrückläufers gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um sicherzustellen, dass es sich um ein gutes Fahrzeug zu einem fairen Preis handelt. Dazu gehört erst einmal die Prüfung der Fahrzeughistorie. Wurden alle Servicetermine eingehalten? Wurde ein Unfallschaden verschwiegen (So einen Unfallwagen erkennen)?

Anschließend können Interessent:innen den Fahrzeugzustand kontrollieren. Hier ist es immer hilfreich eine weitere Person mitzunehmen, die ebenfalls einen prüfenden Blick um und ins potenziell neue Auto wirft. Ein prüfender Blick ist auch auf die Ausstattung zu werfen. Ist alles enthalten, was in den Angaben vermerkt ist? Auch lässt sich hier klären, ob es noch eine Herstellergarantie gibt und ob diese übertragen werden kann. Schließlich geht es zur Probefahrt (So rechtlich dafür absichern), bei der das Fahrverhalten getestet wird.