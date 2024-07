Team Transport-Set mit zwei Neuzugängen

Hot Wheels erweitert stetig sein Angebot: Nun findet auch der LB-Silhouette Nissan GT-R R35 seinen Weg in die Premium-Liga – und zwar in Form eines neuen Team Transport-Sets. Auch mit dabei: der neue Modern Tractor Trailer. Wir zeigen die Details und nennen den Preis!

Ein neues Team Transport-Set von Hot Wheels hat seinen Weg auf den Markt gefunden und bringt gleich zwei Neuheiten mit: Der LB-Silhouette Nissan GT-R R35 ist nun erstmals als Premium-Modell verfügbar. Außerdem feiert in dem Set der Modern Tractor Trailer seine Premiere. Weitere Modelle innerhalb der aktuellen Reihe: Ein Mazda RX-3 und ein De Tomaso Pantera Gruppe 4-Rennwagen. Die Team Transport-Reihe von Hot Wheels ist Teil von Hot Wheels Premium und umfasst dabei stets ein Premium-Modell und einen im Decor passenden Trailer. Die Premium-Linie unterscheidet sich durch einen Vollmetall-Körper (Bodenplatte und Karosserie), eine Gummibereifung samt exklusiver Felgen und einen hochwertigeren Druck von den Basismodellen, der sogenannten Mainline. Sie sind mit einem Einkaufspreis ab zehn Euro deutlich teurer und hochwertiger als die Mainlines, die ab 1,50 Euro zu haben sind. Die Team Transport-Sets kosten dabei jeweils 20 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024).

Der LB-Silhouette Nissan GT-R R35 von Hot Wheels im Detail

Da es sich beim LB-Silhouette Nissan GT-R R35 von Hot Wheels um ein Premium-Modell handelt, kommt das Fahrzeug mit einem Metallkörper samt metallener Bodenplatte und mit einer Gummibereifung daher. Das auffällige Dekor zitiert die legendären Nissan Silvia Silhouette Rennwagen aus den frühen 1980er-Jahren und besticht mit einem detaillierten Druck samt Logos und Schriftzügen rundum. Die Felgen lehnen sich an das Design sechsspeichiger JDM-Räder an. Auffällig ist auch das umfangreiche Bodykit, das in realer Form von Liberty Walk entwickelt wurde. Es umfasst Kotflügelverbreiterungen, eine geänderte Motorhaube, neue Schweller, einen neuen Diffusor samt geänderter Endrohre, einen verkleideten Unterboden und einen mächtigen Heckflügel. Alle genannten Merkmale sind auch im Modell wiederzuerkennen. Nettes Detail: Die Schweller und der Diffusor mitsamt den Endrohren setzen sich farblich vom Rest der Karosserie ab, da sie Teil der Bodenplatten-Einheit sind.

Der LB-Silhouette Nissan GT-R R35 ist per se keine Neuerscheinung von Hot Wheels: Bereits seit 2021 in der Mainline-Serie vertreten, erschienen bisher vier Varianten, die sich durch das Dekor und die Felgen unterscheiden. Ein vergleichbares Modell ist auch der LB Super Silhouette Nissan Silvia (S15) von Hot Wheels, der mit seiner breiten Karosserie die Silhouette-Renner von Nissan aus den 1970er und 1980er Jahre zitiert. Das Auto erschien erst 2022 im Sortiment von Hot Wheels. Wem der Breitbau beim Nissan GT-R (R35) allerdings zu viel ist, kann auch die Modelle im Serientrimm zurückgreifen, die 2009 und zuletzt 2017 im Sortiment des Spielwarenherstellers erschienen sind. Kleiner Nerd-Fact: Noch 2024 kommt eine fünfte Variante des LB-Silhouette Nissan GT-R R35 von Hot Wheels im Mainline-Sortiment. Wem also die Team Transport-Variante zu teuer ist, sollte die Augen offen halten und die günstigere, aber nicht so hochwertige Alternative abgreifen.



Der Modern Tractor Trailer von Hot Wheels im Detail

Anders als der LB-Silhouette Nissan GT-R R35 von Hot Wheels ist der Modern Tractor Trailer eine komplette Neuerscheinung im Sortiment des Spielwarenherstellers. Wie alle anderen Trailer der Team Transport-Serie ist auch er voll bespielbar und kann ein Modell auf der Ladefläche aufnehmen. Das Gespann besteht dabei aus dem Zugwagen und dem Anhänger. Beide sind unlizenziert und ein Fantasieprodukt, lehnen sich aber in ihrer Gestaltung an reale Vorbilder an. Der Anhänger selbst hat mehrere bewegliche Teile: Sowohl die Laderampe als auch die Seitenteile des Anhängers lassen sich öffnen. Über alle Öffnungen lässt sich das Auto in den Hänger beladen. Ähnliche Trailer gibt es nur in den weiteren Sets von Team Transport und den Display-Sets, bestehend aus einem Trailer und drei Premium-Modellen. Für gewöhnlich besteht der Trailer dabei aus einem großen Laster mit (verkleideter) Transportfläche. Eine Ausnahme bildet der Hot Wheels Rally Hauler, der aus einem unverkleideten Anhänger und einem Offroad-Van (unlizenziert) besteht. Auch gibt es Trailer, die in der Lage sind, zwei oder mehr Autos aufzuladen. Das ist jedoch die Ausnahme.

Das Vorbild: Der Nissan GT-R R35 Silhouette von Liberty Walk

Der LB-Silhouette Nissan GT-R R35 von Hot Wheels ist dem LB-Silhouette Works GT Nissan 35 GT-RR Ver.2 des japanischen Tuners Liberty Walk nachempfunden. Der Veredler wurde 2015 durch besonders extrovertierte Bolt-On-Bodykits bekannt – der Nissan GT-R R35 zählte seinerzeit zu den ersten Umbauten. Die Silhouette-Serie von Liberty Walk stellt dabei eine neue Entwicklungsstufe dar. Es handelt sich hierbei nicht mehr um Bodykits mit dem typischen Bolt-on-Look, sondern um neu angefertigte Teile, die mit brachialer Optik und entsprechendem Breitbau wie aus einem Guss wirken. Die Kits beinhalten auch Motortuning in verschiedenen Leistungsstufen und können schnell die 70.000-Euro-Grenze ohne Einbau überschreiten. Verfügbar sind sie unter anderem auch für den Nissan GT-R R35, für den Nissan Silvia (S15) und für den Lamborghini Huracán.