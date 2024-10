Der schnellste Weg zum eigenen Lamborghini

Mit Lamborghini-Modellen von Lego können Fans die Details und die Mechanik der Autos in Miniaturausführung nachbauen. Welche Modelle besonders empfehlenswert sind und sich auch als Geschenk eignen, verraten wir hier!

Lego hat Fahrzeuge verschiedenster Automarken im Sortiment. Neben Ferrari oder Porsche gibt es auch einige spannende Modelle aus dem Hause Lamborghini. Ob Huracán, Countach oder Sián, hier kommen Fans der ikonischen Italiener voll auf ihre Kosten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Lego-Lamborghini für echte Fans – unsere Empfehlungen

Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37

Der Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 besteht aus 3696 Teilen und bildet das Originalfahrzeug im Maßstab 1:8 nach. Das Modell ist 13 cm hoch, 60 cm lang und 25 cm breit. Zu den Funktionen gehören ein bedienbares Achtgang-Schaltgetriebe, ein V12-Motor mit beweglichen Kolben und aufklappbare Scherentüren. Das Set gehört zu den teuersten Legoautos im Sortiment und ist primär zum Ausstellen gedacht.



Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica

Günstiger weg kommt man mit dem Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica. Das Modell umfasst 806 Teile und misst aufgebaut 8 cm in der Höhe, 28 cm in der Länge und 12 cm in der Breite. Zu den Highlights gehören ein V10-Motor, eine funktionierende Lenkung und aufklappbare Türen, die dem echten Modell nachempfunden sind. Es eignet sich sowohl zum Spielen als auch zum Ausstellen und ist auch in Orange verfügbar.



Lego Speed Champions Lamborghini V12 Vision GT

Besonders gut zum Spielen eignet sich der Lego Speed Champions Lamborghini V12 Vision GT. Er besteht aus 230 Teilen und misst 3 cm in der Höhe, 16 cm in der Länge und 7 cm in der Breite. Das Modell besitzt Designdetails wie einen geteilten Heckflügel, sechseckige Radfelgen und Y-förmige Rücklichter, die sich an dem virtuellen Fahrzeug aus der Gran Turismo-Reihe orientieren. Hier ist zudem eine Rennfahrer-Minifigur mit Helm im Set enthalten.



Lego Speed Champions Lamborghini Countach

Ebenfalls in der Speed Champions-Reihe ist der Lamborghini Countach erhältlich. Der Klassiker unter den Lambos verfügt in der Mini-Variante über 262 Teile und ist 4 cm hoch, 15 cm lang und 7 cm breit. Beim Nachbauen kann man sich an Details wie die markanten Rücklichter, den Heckspoiler oder die charakteristische weiße Farbgebung erfreuen. Ebenfalls enthalten ist ein Lamborghini-Rennfahrer mit Helm und Schraubenschlüssel.



Auch interessant:

Welches Zubehör lohnt sich für Lego-Lamborghinis?

Um einen Lego-Lamborghini richtig in Szene zu setzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel empfehlen wir passende LED-Sets, um die Scheinwerfer der Modelle leuchten zu lassen. Zudem lohnen sich Vitrinen, um vor allem die größeren und teuren Sets vor Staub und Verschleiß zu schützen. Wem der nötige Platz im Regal fehlt, kann sich das Modell auch an die Wand hängen. Auch hierzu gibt es je nach Modell passende Wandhalterungen.