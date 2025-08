... zum Beispiel an Bord des Restaurant-Schiffs "Fleur des Ondes", das direkt an der Mole liegt.

Auch eine gute Art, den Campingurlaub in der Pays de la Loire aufzuwerten: Entspannte Touren auf 3400 km ausgewiesenen Radwegen sind in der gesamten Region möglich.

Kurz vor der Mündung in den Atlantik weitet sich das Loire-Tal. Hier lässt es sich prima frei stehen. Insgesamt 375 km schiffbarer Wasserwege laden zur Bootstour in der Region Pays de la Loire.

Weiter gehts über Stock und Stein. All Terrain-Reifen im Format 265/60 R18 machen es möglich. Trotz der seitlichen Ausbuchtungen am Heck gefällt der Sprinter mit seiner schmalen Aufbauart.

Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist nicht nur eingefleischten Motorsportfans ein Begriff, sondern eine international bekannte Großveranstaltung, die Mitte Juni Jahr für Jahr weit mehr als 300.000 Besucher:innen anzieht (Was man zu den 24 Stunden von Le Mans wissen muss). Doch abseits des Trubels um das Rennwochenende herum geht es in dieser Region Frankreichs eher beschaulich zu. Insofern ist der La Strada Regent E als komfortabler Kastenwagen der Sechs-Meter-Klasse (die verschiedenen Wohnmobil-Bauarten im Überblick) mit standardmäßig zwei Sitz- und Schlafplätzen, das optimale Wohnmobil, um diesen malerischen Teil Frankreichs zu erkunden: Zwischen dem berühmten großen Loire-Tal mit seinen prunkvollen Schlössern, dem schroffen Charme der Bretagne, der Normandie im Norden und den beliebten Atlantikküsten der Region Nouvelle Aquitaine im Süden, bilden die fünf Départements Mayenne, Sarthe, Loire Atlantique, Maine et Loire sowie Vendée einen besonders für Reisemobilist:innen reizvollen Landstrich.

Natürlich findet man auch am westlichen Ende der Loire eine Vielzahl an Châteaus und anderen historischen Gebäuden, die zu einer Besichtigung einladen. Für Reisemobilist:innen nicht minder wichtig: Die Region bietet exakt 562 Campingplätze (Stand: Juni 2025) und 500 sonstige Stellplätze (hier unsere Tipps für die besten Luxus-Campingplätze Europas), womit auch diese Ecke Frankreichs eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur für Caravans und Reisemobile (die wichtigsten Unterschiede zwischen Wohnwagen und Wohnmobil) vorweist . Mit 265.800 Übernachtungen deutscher Campingfans in der Saison 2024 ist die Zahl der Besucher:innen zwar noch eher überschaubar, doch dadurch ist es eben auch nicht so überlaufen wie andernorts. Außerdem sind die Übernachtungen auf dem Campingplatz hier in der Regel erheblich günstiger als etwa an der Côte d’Azur.

Camping-Reise: In die Pays de la Loire im La Strada Regent E

Und auch sonst gibt es keinen Grund zum Stress bei der Stellplatzsuche: Unser vierrädriger Reisebegleiter, der La Strada Regent E, könnte dank seines Gel-Akkus mit 100 Ah (so die richtige Aufbaubatterie fürs Wohnmobil finden) und 95 l Frischwasservorrats durchaus ein paar Nächte autark stehen. Zumal er einen fest verbauten 16-kg-Gastank besitzt statt der sonst üblichen Gasflaschen. Doch das ist nicht die einzige angenehme Eigenheit des ausgesprochen solide ausgebauten Mercedes Sprinter.

Trotz der kompakten Außenlänge von 5930 mm bringt der La Strada neben bequemen Einzelbetten auch eine geräumige Nasszelle unter. Der Trick dabei: Die sonst übliche Dinette-Sitzbank hinter den drehbaren Sitzen im Fahrerhaus entfällt. Somit ist der Regent E zwar ein reines Zwei-Personen-Mobil, überzeugt dafür aber mit reichlich Stauraum und gehobenem Komfort.

Mehr Freiraum: zwei Sitzgruppen statt einer festen Dinette

Die beiden Längsbetten im Heck sind superbequem und lassen sich auf Wunsch zu einer großen Liegewiese kombinieren. Seitliche Ausbuchtungen im Aufbau schaffen zudem den nötigen Raum, um sich bei Bedarf auch quer im Heck des Regent räkeln zu können. Der Clou dabei: Die Fußenden der Betten bleiben frei und lassen sich im Handumdrehen in eine gemütliche Vis-à-vis-Sitzgruppe umbauen.

Dazwischen kann man einen Tisch montieren, der dort dank ausgeklügelter Mechanik bombenfest verankert werden kann. Oder man montiert den Tisch hinter Fahrer- und Beifahrersitz, die somit (umgedreht) zur Essecke mutieren. In Fahrtrichtung justiert, begeistert das Gestühl mit einem exzellenten Langstrecken-Komfort.

Gleiches gilt für den Antrieb: Der 190 PS (140 kW) starke Vierzylinder-Diesel und die Neunstufen-Automatik lassen den Sprinter erfreulich munter marschieren und glänzen zugleich mit feinen Manieren. Der optionale Allradantrieb erweitert das Einsatzspektrum des La Strada und verhilft dem Campervan in Verbindung mit den voluminösen A/T-Reifen (265/60 R18) zu einer markanten Optik.

Die grobstolligen Gummis rollen lauter ab als die 16-Zoll-Serienbereifung, schlucken aber zusammen mit dem gut abgestimmten Fahrwerk selbst derbe Unebenheiten sauber weg. Besonders die in Frankreich häufig installierten Temposchwellen in Ortsdurchfahrten verlieren so ihren Schrecken. Übermäßig sparsam läuft der Campervan jedoch nicht: Selbst bei ruhiger Landstraßenfahrt pegelt sich der Verbrauch bei rund 11,5 l Diesel ein. Wer auf der Anreise die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausnutzt, zahlt den entsprechenden Expresszuschlag. Aber wir wollen ja auch nicht rasen, sondern reisen, rollen also ganz gechillt durch die historischen Ortskerne oder entlang der Flüsse.

Allein das Ufer der Loire erstreckt sich in dieser Region über 250 km, 75 km davon zählen sogar zum Unesco-Weltkulturerbe. Eine Bootsfahrt auf dem 375 km langen schiffbaren Wasserwege-Geflecht sollte zu einem Urlaub an der Loire unbedingt dazugehören. Die Küstenlinie am Atlantik ist sogar noch länger und addiert sich auf rund 450 Kilometer. Zahllose Strände (200 km) laden zum Baden oder wenigstens zu einem Strandspaziergang ein.

Ach ja: Wer sein Fahrrad dabei hat (oder sich vor Ort eines leiht), dem steht ein hervorragend ausgebautes und beschildertes Radwegenetz von 3400 km zur Verfügung. Wanderer können nach Herzenslust durch die Wälder streifen. Wem es im Sommer zu heiß wird, der kann sich zudem in der gesamten Region immer wieder in die kühlen Mauern von Schlösssern, Burgen und Abteien flüchten.

Danach noch hungrig? Dann sollte man unbedingt die in dieser Region typischen Fouace oder Fouée kosten. Die kleinen, stets frisch gebackenen Brötchen werden heiß nach Belieben belegt. Zum Beispiel mit Rilletes du Mans, einer würzigen Pastete aus faserigem Schweinefleisch oder Ziegenkäse mit Brombeermarmelade – ein ebenso einfacher wie leckerer Snack.

Attraktives Allradangebot auf Sprinter-Basis

Doch zurück zum La Strada: Im Vergleich zu anderen Allrad-Sprinter-Reisemobilen (So schlägt sich der La Strada Regent E im Vergleich zu anderen Allrad-Campern auf Spinter-Basis) ist er ein attraktives Angebot, zumal alle wesentlichen Komponenten solide und sauber verarbeitet sind. Mit dem 190-PS-(140kW)-Motor samt 9G-Tronic kostet der Regent E 109.140 Euro, mit permanentem Allradantrieb noch einmal 8030 Euro mehr. Eine Ablastung von 4,1 auf 3,5 t wie bei unserem Testwagen wird nicht extra berechnet. Doch die umfangreiche Liste an Sonderausstattungen beinhaltet viele interessante Features, die einen hohen Grad an Individualisierung ermöglichen, darunter das Technik-Paket (3590 Euro) und das Komfort-Paket (2300 Euro). Beide Pakete sind ebenso sinnvoll wie verlockend, treiben den Preis aber weiter in die Höhe.

Tipps für eine Wohnmobil-Reise in den Westen Frankreich

Route: Von Le Mans ans Meer sind es auf direktem Weg zwar nur knapp 300 km bis an den Atlantik, doch weil überall Abstecher zu historischen Stätten, pittoresken Dörfchen und malerischen Landschaften locken

Zeitbedarf: Das sollte man mindestens eine Woche Zeit einplanen, um diesen Landstrich zu erkunden – gerne auch länger.

Landschaft: Landschaftlich ist die im Deutschen Loiretal-Atlantik genannte Region vielleicht weniger spektakulär als andere Gegenden in Frankreich, doch das bedeutet nicht, dass es hier weniger zu entdecken und zu erleben gäbe. Im Gegenteil: Satt grüne Wälder, weitläufige, durch Hecken parzellierte Agrar- und Weideflächen sowie natürlich die Flussläufe der Loire, Sarthe und Mayenne prägen das Bild. Zudem entzücken 47 Petites Cités de Caractère die Besucher:innen – sprich als besonders malerisch ausgezeichnete Dörfer.

Museen und Sightseeing: Vielfältige Museen präsentieren ein breites Spektrum an Attraktionen für Kunst- und Kulturliebhaber:innen sowie Motorsportfans, etwa im 24-Stunden-von-Le-Mans-Museum. Eine unbedingte Empfehlung ist der "Teppich der Apokalypse", der im Inneren der imposanten Schlossanlage von Angers besichtigt werden kann. Dieser riesige Wandteppich (ca. 103 x 4,5 m) aus dem späten 14. Jahrhundert veranschaulicht den ewigen Kampf von Gut und Böse.

Essen und Trinken: Und wer schon mal in Angers weilt, sollte vielleicht auch einen Besuch in der Cointreau-Destillerie in Betracht ziehen – inklusive anschließender Verkostung. Zu den weiteren kulinarischen Spezialitäten der Pays de la Loire zählen – natürlich – Wein und Käse.

