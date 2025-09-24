close
Kroatien: Digitale Maut kommt im Herbst 2026

Adele Moser Leitende SEO-Redakteurin

Ab Herbst 2026 wird Kroatien auf ein digitales Mautsystem umstellen, das die bisherigen Mautstationen ersetzt. Bis dahin bleibt das aktuelle System in Betrieb. Alle Infos!
Bisheriges Mautsystem bleibt bis August 2026 bestehen
Staus an den Mautstationen sollen bald der Vergangenheit angehören: Kroatien stellt ab 2026 auf ein digitales Mautsystem um. Foto: Imago

Kroatien plant, ab Herbst 2026 ein digitales Mautsystem einzuführen. Die Bezahlung soll dann über Kennzeichenregistrierung oder Mautbox erfolgen, was den regelmäßigen Staus an den Mautstationen entgegenwirken soll. Bis einschließlich August 2026 bleibt das bisherige Mautsystem jedoch bestehen. (Die Länder-Übersicht der Pkw-Maut in Europa, hier)
Ab September 2026 können Autofahrende zwischen zwei Zahlungsmöglichkeiten wählen:

Digitale Registrierung des Kennzeichens
Für Motorräder und Fahrzeuge bis 3,5 t: Kennzeichen online registrieren, Scanner an den Auffahrten erfassen die Maut automatisch. Nicht registrierte Fahrzeuge nutzen Schnellregistrierungsspuren.

Mautbox im Fahrzeug
Alternativ kann eine ENC-Mautbox genutzt werden. Diese dürfte ähnlich wie beispielsweise die österreichische Go-Box funktionieren. Für Lkw, Busse und Fahrzeuge über 3,5 t ist sie Pflicht.
