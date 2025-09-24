Kroatien plant, ab Herbst 2026 ein digitales Mautsystem einzuführen. Die Bezahlung soll dann über Kennzeichenregistrierung oder Mautbox erfolgen, was den regelmäßigen Staus an den Mautstationen entgegenwirken soll. Bis einschließlich August 2026 bleibt das bisherige Mautsystem jedoch bestehen. (Die Länder-Übersicht der Pkw-Maut in Europa, hier)

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Forscher:innen empfehlen eine dynamische Maut im Video:

Ab September 2026 können Autofahrende zwischen zwei Zahlungsmöglichkeiten wählen:

Digitale Registrierung des Kennzeichens

Für Motorräder und Fahrzeuge bis 3,5 t: Kennzeichen online registrieren, Scanner an den Auffahrten erfassen die Maut automatisch. Nicht registrierte Fahrzeuge nutzen Schnellregistrierungsspuren.

Mautbox im Fahrzeug

Alternativ kann eine ENC-Mautbox genutzt werden. Diese dürfte ähnlich wie beispielsweise die österreichische Go-Box funktionieren. Für Lkw, Busse und Fahrzeuge über 3,5 t ist sie Pflicht.