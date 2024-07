Spektakulärer Vorfall in Griechenland: Ein Koenigsegg Jesko brannte im Juni 2024 vollständig aus. Die Reaktion des schwedischen Supersportwagen-Herstellers mutet kurios an!

Supersportwagen Jesko brennt aus – Koenigsegg reagiert drastisch

Ein Koenigsegg Jesko, einer der exklusivsten und teuersten Supersportwagen der Welt, ist bei seiner Teilnahme an der "6to6 Motor Europe Tour", einer Supersportwagen-Tour von Athen nach Monaco, in Flammen aufgegangen und komplett runtergebrannt. Bei dem Vorfall, der sich Mitte Juni 2024 in Griechenland ereignete, ist glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Die Brandursache ist unklar. Koenigsegg wies an, den Vorfall zu untersuchen und die Überreste des Fahrzeugs nach Skandinavien zu bringen.

Kurios, für Betroffene aber vielmehr ärgerlich mutet die Reaktion des Supersportwagen-Bauers an: Laut dem Portal "Egg Registry" hat Koenigsegg ein vorübergehendes Fahrverbot für alle ausgelieferten Jesko-Modelle verhängt. Bisher wurden weltweit 28 Fahrzeuge an Kund:innen übergeben, während sich 14 weitere in der Auslieferungsphase befinden. Insgesamt sollen 125 Exemplare des Jesko produziert werden. Das Unternehmen arbeite daran, die Ursache des Brandes zu klären und weitere Vorfälle zu verhindern.

Betroffener Auto: ein Jesko Attack mit 1600 PS

Der betroffene Jesko war die leistungsstarke Attack-Version mit 1600 PS, optimiert für den Einsatz auf Rennstrecken. Angetrieben von einem 5,0-l-V8-Motor mit Biturboaufladung, erreicht dieser Supersportwagen extreme Geschwindigkeiten von weit mehr als 400 km/h. Außerdem verfügt der Bolide über eine unlackierte Karbonfaser-Karosserie mit 24-karätigen Goldverzierungen, was den Wert des Fahrzeugs nochmal deutlich in die Höhe schraubt. Erst vor kurzem wurde das Auto über den Koenigsegg-Händler Carage in Luzern an seinen spanischen Besitzer ausgeliefert. In einem Video ist der Jesko vor und nach dem Brand (Min. 0:51; siehe oben) zu sehen.

Historische Unfälle mit Koenigsegg-Fahrzeugen

Schon in der Vergangenheit gab es Unfälle mit millionenschweren Koenigsegg-Fahrzeugen. 2016 crashte ein Koenigsegg One:1 während einer Rekordfahrt auf dem Nürburgring. Der Grund damals: ein fehlerhaftes ABS. Ein weiterer bemerkenswerter Unfall ereignete sich 2019 in Mexiko, als einer von nur zwei gebauten Koenigsegg CCXR Special Edition bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abkam. Obwohl bei diesen Unfällen keine schweren Verletzungen gemeldet wurden, verdeutlichen sie die Herausforderungen und Risiken, die mit der Nutzung von Hochleistungs-Supersportwagen verbunden sind.