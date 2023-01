Über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen wird viel diskutiert. Bis auf die Straßen auf der britischen Insel Isle of Man und die Autobahnen in Deutschland gilt überall in Europa ein generelles Tempolimit. Doch warum sind deutsche Autobahnen überhaupt von einr generellen Geschwindigkeitsbeschränkung ausgenommen? Im Video geht die AUTO ZEITUNG dem Thema auf den Grund. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Tempolimit in Deutschland Audi-Chef empfiehlt Tempolimit

Auch interessant: