Außerdem hat das Sondermodell auch eine neue Austattung: So sind Infotainment, Naviagtion, ein 21.3 Zentimeter großer Touchscreen, Apple CarPlay und Android unter anderem mit an Bord.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2010 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4828/1943/1792 Leergewicht 2266 - 2522 Antriebsarten Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Preis 49.900

Alle Informationen zum Jeep Grand Cherokee Facelift (2016). Wir verraten die Preise und die Motoren. Ab sofort lässt sich der geliftete Geländewagen zum Preis ab 49.900 Euro bestellen. Und: FCA bietet den Jeep Grand Cherokee S jetzt mit sportlicher Ausstattung an.

Eigentlich sollte das Jeep Grand Cherokee Facelift (2016) schon Ende vergangenen Jahres seinen Marktstart feiern, doch nun steht das überarbeitete SUV zum Einstiegspreis von 49.900 Euro beim Jeep-Händler. Dafür erhält der Käufer das Einstiegsmodell Laredo mit dem 190 PS starken Dreiliter-V6-Diesel. Alternativ stehen der 3,6-Liter-V6 mit 286 PS (Preis: 50.900 Euro) oder der Dreiliter-V6-Diesel mit 250 PS in der Limited-Ausstattung für 60.4000 Euro bereit. Der 5,7-Liter-V8 mit 352 PS ist den Ausstattungsvarianten Overland (Preis: 74.900 Euro) und Summit (Preis: 78.900 Euro) vorbehalten. Bei allen Motoren bringt der serienmäßige Allradantrieb die Kraft auf den Boden. Im Zuge der Modellpflege wurde auch die serienmäßige Sicherheitsausstattung des Grand Cherokee Facelift (2016) aufgestockt. Jeep verbaut nun ein Kollisionswarnsystem mit Aufprallvermeidung und Geschwindigkeitsregelanlage, einen Spurhalteassistenten und einen automatischen Parkassistenten. Äußerlich zeigt sich der Offroader zwar nur leicht überarbeitet, was aber den Vorteil hat, frühere Modelle des Grand Cherokee nicht altbacken aussehen zu lassen. Jeep gestaltete das Frontdesign des Grand Cherokee Facelift (2016) samt markentypischen Siebenschlitz-Frontgrill neu. Auch die Stoßfänger zeigen sich im neuen Design, zudem werden jetzt alle Grand-Cherokee-Modelle mit Doppelrohr-Auspuff ausgeliefert.

Preis für Jeep Grand Cherokee Facelift (2016)

Ebenso erfuhren die Ausstattungslinien und das Interieur beim Jeep Grand Cherokee Facelift (2016) eine Überarbeitung. So lässt sich das Infotainment per Uconnect über das eigene Smartphone ans Internet zu koppeln. Mit dem Facelift werden die bisherigen Ausstattungsvarianten Laredo, Limited, Overland um den neuen Trailhawk und die Topversion Summit – letztere ist hier auf den Bildern zu sehen – ergänzt. Das Jeep Grand Cherokee Facelift (2016) mit der Summit-Ausstattung glänzt mit zahlreichen, luxuriösen Extras. So gibt es auf Wunsch ein in Hand gearbeitetes Volllederinterieur in vier Farben. Der Velours-Dachhimmel, beleuchtete Türeinstiegsleisten und geräuschdämmende Front- und Seitenverglasung samt Gegenschall-Technik Active Noise Cancellation runden den Luxus-Auftritt des Grand Cherokee ab. Die Musik schallt im Übrigen aus einem hochwertigen Surround-Soundsystem von Harman Kardon mit 825 Watt Leistung, 19 Lautsprechern, drei Subwoofern und Zwölfkanal-Verstärker!

Jeep Grand Cherokee S (2018) kommt ab Febraur 2018. © Jeep

Jeep Grand Cherokee S (2018): Preis ab 67.000 Euro