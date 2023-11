Mit den 20-Zoll-Rädern, der Rundum-Beplankung und dem tiefgezogenen Frontspoiler sieht er ein wenig aus, als sei er gerade einer "Pimp My Ride"-Folge entsprungen.

Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: den Jeep Grand Cherokee SRT8 von 2006.

Retro-Testfahrt mit dem Jeep Grand Cherokee SRT8 von 2006

Porsche Cayenne Turbo und BMW X5 soll der Jeep Grand Cherokee SRT8 (2006) Paroli bieten. In nur fünf Sekunden von null auf Tempo 100 und 245 km/h Spitze – das ist ein Wort für solch ein großes SUV. Diese Werte sind kein Wunschdenken. Der hierzulande 426 PS (313 kW) leistende, 6,1 l große Hemi-V8 prügelt den über zwei Tonnen schweren Jeep derart nach vorn, als hätte er es mit einem Kleinwagen zu tun. Und das um 25 mm tiefergelegte und gestraffte Fahrwerk verleiht dem SUV fast die Handlingqualitäten eines Kompaktwagens. Auf die Bremsen ist die SRT-Entwicklungsabteilung besonders stolz: Vierkolben-Brembozangen und 360er-Scheiben vorn sollen den Jeep zuverlässig stoppen. Anders als der schlichte 300C SRT macht der Jeep Grand Cherokee SRT8 (2006) auch äußerlich viel her. Mit den 20-Zoll-Rädern, der Rundum-Beplankung, dem tiefgezogenen Frontspoiler und der nachtschwarzen Lackierung sieht er ein wenig aus, als sei er gerade einer "Pimp My Ride"-Folge entsprungen. Das muss aber kein Nachteil sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

