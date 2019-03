Infiniti, die Premium-Marke von Nissan, zieht sich aus Westeuropa zurück. Die hierzulande 2008 gestartete Marke will sich in Zukunft auf China und Nordamerika konzentrieren. Dieser Artikel wurde am 13.03.2019 aktualisiert!

Nach nur elf Jahren verkündet Infiniti den Rückzug aus Westeuropa. Wie das Unternehmen, das zu Nissan gehört, mitteilte, wolle man sich in Zukunft auf die Märkte in Nordamerika und China konzentrieren. Auch Osteuropa und Russland werden wohl weiterhin bedient. Die in einer Kooperation mit Mercedes entwickelten Modelle Q30 und QX30 sollen noch im Sommer 2019 auslaufen. Beide Fahrzeuge werden aktuell im englischen Sunderland montiert. Hier sind bis zu 2000 Mitarbeiter von den Plänen betroffen. Damit endet der Versuch, eine weitere Premiummarke in Europa zu etablieren, erfolglos. Im letzten Jahr halbierten sich die Verkäufe von Infiniti in Westeuropa auf 5800 Fahrzeuge – zu wenig um gegen die etablierten Konkurrenten BMW, Audi und Co. zu bestehen. Mehr zum Thema: Aktuelle Meldungen aus dem Renault-Nissan-Konzern

Infiniti QX30 im Video:

Infiniti: Rückzug aus Westeuropa