Das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, macht aber auch beim neuen Tucson noch immer am meisten Freude.

Der neue Hyundai Tucson (2020) legt die Verfolgerrolle ab und entwickelt sich zum Trendsetter. Wir haben das neue Hybrid-Topmodell bereits auf einer ersten Testfahrt erprobt.​

Erste Testfahrt mit dem neuen Hyundai Tucson (2020): Die Koreaner halten den Druck auf die Konkurrenz auch weiterhin hoch. Der neue Tucson könnte dabei vom grundsoliden Mitbewerber zum neuen Tempomacher seines Segments werden. Einfach die bisherige Generation, wie es bei der Konkurrenz zum Standard geworden ist, mit leichtem Make-up und digitalem Zierrat aufzuhübschen, kam dabei für Hyundai beim Generationenwechsel nicht infrage. Der neue Tucson durfte sich komplett neu erfinden. Sein Design schreit das neue Selbstbewusstsein geradezu heraus. Orientierte sich das Design-Team beim bisherigen Kompakt-SUV noch an den Layouts der Konkurrenz, präsentiert sich die vierte Generation endlich mit extrovertierter Eigenständigkeit – auch im modern konzipierten, klar strukturierten Innenraum. Beim Raumangebot gab es bisher nichts zu bemängeln. Und da der Neue in allen Dimensionen nur leicht wächst, bleibt es auch dabei. Das neue Cockpit verzichtet dafür auf klassische Instrumente. Die Marke gönnt dem neuen Hyundai Tucson (2020) einen konsequent digitalen Anzeigenverbund. Dadurch entfällt auch die übliche Armaturenhaube. Der 10,25 Zoll große, zentrale Bildschirm dominiert die Mittelkonsole. Biederer Holzzierrat wurde durch griffsympathische Stoffeinlagen ersetzt. Mehr zum Thema: Das Hyundai i30 Facelift im Fahrbericht

Neuheiten Hyundai Tucson (2020): N Line & Hybrid Hyundai teasert den Tucson N Line an

Der neue Hyundai Tucson (2020) im Video:

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Erste Testfahrt im neuen Hyundai Tucson (2020)

Der neue Hyundai Tucson (2020) wandelt sich vom beliebigen SUV zur mobilen Lounge, wie er bei der ersten Testfahrt beweist. Das unterstreicht auch seine digitale Infrastruktur. Dank BlueLink-Telematikdiensten, Hyundai Live-Services und der neben vielen anderen Funktionen einfachen Smartphone-Integration ist der Hyundai jetzt online bestens vernetzt und kann über die BlueLink-App auch aus der Ferne mit seinem Fahrer kommunizieren. Zudem bietet das große SUV fast alle aktuellen Assistenzsysteme, um seinem Fahrer die Reise so entspannt wie möglich zu gestalten. Der Autobahnassistent arbeitet bei der ersten Testfahrt verlässlich, hält das Auto entspannt auf Abstand zum Vordermann, folgt teilautonom sehr souverän mittig der Fahrspur und kann sogar vor Kurven das Tempo selbstständig anpassen. Da werden selbst Premium-Kunden aus der Oberklasse beim Blick in ihre Ausstattungslisten neidisch. Das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, macht aber auch beim neuen Hyundai Tucson (2020) noch immer am meisten Freude. Die selbst im Eco-Modus sportliche Abstimmung von Dämpfern und Lenkung wird im Sportmodus noch knackiger. Eine etwas größere Spreizung zugunsten eines sanfteren Federungskomforts würde aber dem offensichtlichen Lounge-Anspruch eher entsprechen. Der Selbstfahrer fühlt sich aber bestens aufgehoben.

Neuheiten Hyundai Santa Fe Facelift (2020): Preis Santa Fe steht in den Startlöchern

Elektrifizierung statt Diesel im neuen Hyundai Tucson (2020)