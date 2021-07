Die Breite steigert sich um 2,5 Zentimeter auf nun 1,83 Meter. Damit bewegt sich der Koreaner in Sphären des aktuellen, ebenfalls nur in den USA angebotenen VW Jetta.

Seit Ende 2020 ist die siebte Generation des Hyundai Elantra in den USA auf dem Markt. Ein Marktstart in Deutschland ist unwahrscheinlich, auch wenn besonders der Hyundai Elantra N (2021) hierzulande einige Fans finden würde. So fällt der Preis der Limousine aus.

Der Hyundai Elantra ist seit Ende 2020 zu einem Preis ab umgerechnet knapp 17.000 Euro (Stand: Juli 2021) in den USA erhältlich. Die neuen Charakterzüge des "Parametric Dynamics"-Design wirken aggressiver und exotischer als zuvor. Vor allem die vielflächigen Flanken mit einer ungewöhnlichen Linienführung, die man vom Tucson kennt, fallen ins Auge. Sie lassen die Coupé-artige Karosserieform des Viertürers noch sportlicher erscheinen. Der Hyundai Elantra (2020) wächst in der Länge um sechs Zentimeter auf 4,68 Meter. Der Radstand legt um zwei Zentimeter auf 2,72 Meter zu. Die Breite steigert sich um 2,5 Zentimeter auf nun 1,83 Meter. Die Höhe hingegen sinkt um zwei Zentimeter auf 1,42 Meter. Damit bewegt sich der Koreaner in Sphären des aktuellen, ebenfalls nur in den USA angebotenen VW Jetta. Mehr zum Thema: Das ist der Ioniq 6

Preis des Hyundai Elantra (2020) in den USA

Der in den USA produzierte Hyundai Elantra (2020) vermittelt auch im Innenraum eine bis dato unbekannte Sportlichkeit. Als Inspiration für das Armaturenbrett mit zwei 10,25 Zoll großen und integrierten Monitoren nennt Hyundai den Rennsport. Der Aufbau des Cockpits ist folgerichtig fahrerorientiert. Den bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 147 PS und CVT-Getriebe ergänzt ein 1,6-Liter-Turbo mit 201 PS, der immer an die sportliche N Line-Ausstattung gekoppelt ist. Ein Hybrid mit 139 PS Systemleistung befindet sich ebenfalls im Modellsortiment.

Im Sommer 2021 hat Hyundai den sportlichen Elantra N mit 280 PS vorgestellt. Foto: Hyundai

Kaum Deutschland-Chancen für Hyundai Elantra N (2021)