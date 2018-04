Bis 2006 war der Hyundai Elantra auch in Europa eine preiswerte Stufenheck-Alternative in der Mittelklasse, seitdem besetzen die Koreaner das Segment hierzulande mit dem i30. In Nordamerika und auch auf einigen asiatischen Märkten wird der Hyundai Elantra auch heute noch angeboten, auf dem südkoreanischen Heimatmarkt wird der Elantra derzeit unter dem Namen Avante verkauft.