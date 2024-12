Der Zombie-Apokalypse davonfahren und gleichzeitig die Formel 1 gewinnen? Der Humvee 6x6 samt Hellcat-V8 von Danton Arts Kustoms machts möglich. Für das sensationelle Tuning des Hummer-Bruders musste auch ein Porsche Cayenne herhalten.

In einer Welt, in der Liberty Walk-Lambos und in Richtung 1000 PS (735 kW) aufgeladene Altagsmodelle ihre Reifenspuren in jede Ecke des Internets gefräst haben, verschlägt uns nur noch selten ein Auto die Sprache. Dem Humvee 6x6 von DAK (Danton Arts Kustoms) gelingt das bereits beim ersten Anblick: Hier trifft ein altgedienter US Army-Humvee von 2009 auf mondernste Muscle Car-Manie und Endzeit-Racing gepaart mit der Detailverliebtheit der Custom- und Hotrod-Szene. Verantwortlich für diese Kreation ist der französische Tuner Danton Arts Kustoms mit der Firma Frenchy Exports in Milwaukee (USA). Dort stand auch die Karosserie des Humvee herum, welche die beiden Firmen als Basis für ihre kreative Konstruktion nutzten.

Wie viel Chardonnay im Rahmen der Konzeptionsphase des Humvee 6x6 mit Hellcat-V8 floss, ist nicht überliefert – dafür aber die Ausmaße der umfangreichen Arbeiten: Zuerst schnitten sie der Karosserie gut 25 cm weg, dann senkten sie das Dach um zehn Zentimeter. Die Basis für die Front lieferte ein 2019er RAM 1500, während der Rest des Aufbaus auf zwei Hilfsrahmen aus dem Porsche Cayenne thront. Auch die zwei mittigen Endrohre steuerte das Stuttgarter SUV bei. Darüber thront ein Heckflügel auf dem Aluminiumrahmen, der seinem Namen alle Ehre macht: Die doppelten Tragflächen stammen tatsächlich von einem Flugzeug. In seinem Schatten gehen der ebenfalls monströse Diffusor und der Überrollbügel in Monster-Truck-Size beinahe unter.

DAK tunt Humvee mit 6x6-Antrieb und Hellcat-V8

Versteckt zwischen mattschwarzen Rohren im Regenrinnen-Format und einer kantig gestalteten Airbox sitzt das Herz des Humvee: Der gleiche 6,2-l-V8, wie er in den seligen Hellcat-Modellen von Dodge sein Unwesen trieb. Mit 717 Kompressor-PS (527 kW) dürfte es also auch standesgemäß vorangehen. Die Kraftübertragung übernimmt unverändert die originale Humvee-Wandlerautomatik. Gesteuert wird sie charmanterweise über einen Wählhebel mit Army-Helm und einer Patrone im Zigaretten-Look. Überhaupt hat DAK die militärische Racing-Atmosphäre des Exterieurs mit nackten Alu-Schalensitzen und LCD-Anzeigen für Tacho & Co. detailgetreu ins Cockpit projiziert.

Ob Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone mit dem Humvee 6x6 mit Hellcat-V8 von DAK tatsächlich im Motorsport einer dystopischen Zukunft siegfähiges Material in der Hand hätten, bleibt jedoch ungewiss. Zu den Fahrleistungen macht Danton Arts Kustoms nämlich keine Angaben. Wer es selbst ausprobieren wollte, hätte bei der Scottsdale-Auktion von Barrett-Jackson im Januar 2024 eine Chance auf den Zuschlag gehabt. 825.000 US-Dollar hat sich ein gut betuchter Fan das Einzelstück kosten lassen. Interessant: Bereits standardmäßige Humvees dieser Ära bewegen sich in niedrigen sechsstelligen Sphären.