Die günstigsten Transporter (bis 3,5 t) unter 40.000 Euro: Top-10 Diese Kastenwagen sind am günstigsten

Mit dem Opel Vivaro fährt man ab einem Preis von 36.117 Euro einen Transporter in der Größe von Trafic oder Proace.

Der Mercedes Vito in der Version "Kompakt" kostet 36.557 Euro und bietet etwas weniger Stauvolumen als seine Mitstreiter in diesem Ranking.

Der Toyota Proace startet bei 36.908 Euro und bietet zu diesem Preis so viel Platz wie der Trafic.

Wer so viel Platz wie im Boxer oder Jumper braucht, aber sparen möchte, greift zum 37.604 Euro teuren Fiat Ducato Easy Pro, der etwas weniger Nutzlast als seine Kollegen bietet.

Transporter gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und mit unterschiedlichen Antrieben. Wir widmen uns in diesen Top-10 den günstigsten Kastenwagen, die in Deutschland erhältlich sind.

Ein Transporter ist meist eine Anschaffung aus der Notwendigkeit heraus oder soll als Basis für einen eigenen Wohnmobilausbau (darauf bei der Zulassung achten) dienen. Zudem sind besonders die Varianten beliebt, die bei einer maximal zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t bleiben, um mit dem Führerschein Klasse B gelenkt werden zu dürfen. Viele Hersteller bieten ihre Lieferwagen auch mit Elektroantrieb an, die Verbrenner treten immer mehr in den Hintergrund. Doch soll es ein günstiges Modell sein, gibt es zum klassischen Diesel mit manuellem Schaltgetriebe nach wie vor keine Alternative. Das zeigen unsere Top-10 der günstigsten Transporter bis 3,5 t, die aktuell in Deutschland konfigurierbar sind (Stand: Dezember 2024). Sie sind alle mit einem Dieselmotor und Handschaltung ausgestattet.

Fast allen gemein ist neben dem Dieselantrieb auch die Leistung, die bei acht von zehn Kastenwagen bei 120 PS (88 kW) liegt. Je nach Hersteller bieten die Einstiegsmodelle mehr oder weniger Ladevolumen und Nutzlast. Hier lautet die Devise fast durchwegs: je größer, desto teurer. Alle Modelle in unserer Liste gibt es auch mit Elektroantrieb, im Falle von Mercedes und Stellantis-Modellen allerdings erst ab einer größeren Version des Transporters. Das macht die Preise zwischen Diesel- und Elektroantrieb nur bedingt vergleichbar. Grundsätzlich kann man aber bei gleicher Größe mit einem Aufpreis von rund 10.000 Euro rechnen.

Die zehn günstigsten Transporter bis 3,5 t kosten unter 40.000 Euro