Unsere Top-20 beim GTI-Treffen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Pirelli-Felgen auf Golf I GTI sind immer beliebter und auch auf dem GTI-Treffen zuhauf zu finden. Wem ist aufgefallen, dass die Zwischenräume zwischen den Speichen in Form des Pirelli-P gestaltet wurden?

Volkswagen war von 2013 bis 2016 mit Werksteams bei der WRC aktiv. In dieser Zeit holten Sébastien Ogier und Julien Ingrassia auch den WM-Titel.

Auch VW zeigt, was möglich ist: der elektrische Bolide ID.R aus Pikes Peak.

Apropos Technikträger: Dies ist ein Entwicklungsfahrzeug von 2009 auf Basis eines normalen VW Golf VI. Im Innern befindet sich ein V6-Motor, der mit Hilfe von Rothe Motorsport auf 450 PS (331 kW) gebracht wurde. VW wollte sehen, was möglich ist. Daraus ist dann 2010 der Golf VI R entstanden, der "nur" über einen Vierzylinder und etwas zivilere Leistungen verfügt.

Deutlich weniger dürften die diversen Studienautos von VW verbrauchen, die teilweise elektrisch angetrieben sind. Als Fingerübung für Designer:innen und als Technikträger weisen sie oft den (gestalterischen) Weg in die Zukunft des Herstellers.

Aber auch der Hersteller zeigt eine Auswahl an beliebten und interessanten Autos. Hier: der VW Touareg W12 mit einem 6,0-l-Zwölfzylinder und 450 PS (331 kW). Verbrauch? Hatta!

Aber natürlich geht es noch "bekloppter" mit dem wohl längsten VW Golf auf dem GTI-Treffen 2024. Hinten befindet sich übrigens eine Lounge mit langen Sitzbänken. So lässt sich die Cabriofahrt auch mit zehn Personen entspannt genießen.

Na, wer weiß, was das ist? Das ist ein VW Taro, ein Lizenzbau des Toyota Hilux, und Vorreiter des VW Amarok. Heute fast ausgestorben. Aber nur fast.

Der stärkste Serien-Golf II aller Zeiten: Mit 210 PS (154 kW) fast doppelt so stark wie der Basis-GTI. 71 Fahrzeuge wurden gebaut.

Die AUTO ZEITUNG war beim GTI-Treffen 2024 vor Ort: Hier kommen unsere Top-20 der VW-Fahrzeuge beim Event in Wolfsburg!

Das GTI-Treffen 2024 in Wolfsburg ist im vollen Gange – und die AUTO ZEITUNG ist mittendrin. Welche Autos besonders aufgefallen sind, zeigen wir in der Bildergalerie der Top-20-Highlights aus Wolfsburg!

Top-20 der Highlights vom GTI-Treffen 2024

Das erste Mal findet das legendäre GTI-Treffen nicht mehr am Wörthersee, sondern in Wolfsburg statt. VW lädt zu sich nach Hause ein: Das Spektakel findet unweit der VW-Werke rund um das Stadion des VfL Wolfsburg statt, die eine hervorragende Kulisse abgibt. Zahlreiche namhafte Marken wie Arlows, Bilstein, Borbet und H&R sind ebenfalls vor Ort und zeigen alles, was sie zum Thema VW-Tuning zu bieten haben.



Die großflächigen Community-Parkplätze bieten Fans und Besucher:innen die Möglichkeit, ihre Schätze unter Gleichgesinnten zu präsentieren. Hier finden sich einige der schönsten und seltensten VW Golf-Derivate Europas, ein genauer Blick lohnt sich also. Die ein oder andere VW-Currywurst inzwischen verspeist, kommen wir nun ans Eingemachte: Die AUTO ZEITUNG hat sich einen Überblick über das Gelände rund um die Volkswagen-Arena verschafft. Und egal, ob krass, leistungsstark, skurril oder nostalgisch: In der Bildergalerie ist etwas für jeden Geschmack dabei. Vorhang auf für die coolsten VW vom GTI-Treffen 2024!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Rückblick auf das Wörthersee-Treffen 2019 im Video: