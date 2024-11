Bei diesen Luxus-Linern vergeht Hören und Sehen

Auf bis zu zwölf Metern Außenänge, mit 26 t zulässigem Gesamtgewicht und bis zu acht Rädern ist der Liner auf Basis des Mercedes-Lkw Actros zweifellos eines der edelsten Wohnmobile, das jemals in Serie gingen. In der tiefen Heckgarage des fahrbaren Einfamilienhauses mit rund 35 qm Wohnfläche finden je nach Modellvariante ein Fiat 500, Smart Fortwo oder Mini Cooper Platz.

Auch an Details wurde gedacht, von denen andere Campingfans in ihren Fahrzeugen nur träumen können. Dazu gehört beispielsweise eine integirerte Geschirrspülmaschine, die bis heute auch an Bord von teurern Wohnmobilen Seltenheitswert hat.

Mit an der Spitze der Liner-Nahrungskette steht der Morelo Grand Empire. "Was gönnt man sich, wenn das Einfamilienhaus bereits abbezahlt ist, das Boot in einem mediterranen Hafen ankert und der Porsche auch bereits Platz in der Garage einnimmt?", fragt der Redakteur der AUTO ZEITUNG im dazugehörigen Fahrbericht augenzwinkernd. "Genau, einen Reisebus." Oder eben …

Wohnmobile, die 500.000 Euro und mehr kosten? Die sind gar nicht so selten und liegen voll im Trend. Die AUTO ZEITUNG zeigt drei Oberklasse-Liner in diesem Preissegment.

Keine Frage, die wirtschaftlichen Vorzeichen waren schon einmal bessere. Und doch: Vollausgestattete und vollintegrierte und übergroße Wohnmobile, im Fachjargon der Campingfans auch "Liner" genannt, boomen! Und das auch nach der Corona-Pandemie, die für die meisten Menschen und Wirtschaftszweige ein Fluch, für die Campingbranche jedoch ein echter Segen war. Wirtschaftskrise hin oder her: Die Reisemobil-Hersteller, die sich auf Campingfahrzeuge der absoluten Oberklasse spezialisiert haben, melden durch die Bank volle Auftragsbücher und klingelnde Kassen.

Der enorme Publikumsandrang bei Campingmessen wie dem Caravan Salon in Düsseldorf oder der CMT in Stuttgart zeigt, das Interesse an den Luxus-Linern der Landstraße ist ungebrochen. Und man muss nicht Abramowitsch, Murdock oder sonst wie heißen und im Konzert der Superreichen mitspielen, um diese rollenden Villen oder Wellness-Tempel auf vier Rädern (und oft genug drei Achsen), die mit einer Außenlänge von rund zwölf Metern oder mehr, faszinierend zu finden. Auch wenn der Erwerb eines solchen Campingfahrzeugs meist schon, neben dem nötigen Kleingeld, am für Wohnmobile mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 12.000 kg und mehr benötigten Lkw-Führerschein der Klasse C scheitern dürften (alles zu den verschiedenen Führerscheinklassen hier).

Gründe, warum Luxus-Wohnmobile aktuell im Trend liegen

Vielleicht ist es ja gerade der Rückzug ins Private und die Parallelwelt eines von der Außenwelt blickdicht abgeschirmten Luxus-Lifestyles, der solche Fahrzeuge für viele Menschen so interessant und begehrenswert machen. Das gilt selbst dann, wenn sich nur die wenigsten von ihnen im "wahren Leben" tatsächlich ein solches Luxus-Reisemobil im Gegenwert eines Einfamilienhauses in privilegierter Lage, für das mit den nötigsten Extras schnell 750.000 Euro oder mehr hinzublättern ist, leisten können (oder wollen). Ganz ähnlich also, wie es sich mit der Anziehungskraft verhält, die Supersportwagen vom Format eines Ferrari Testarossa 250, Porsche 918 Spyder oder eines McLaren W1 auf Otto-Normal-Autofahrer ausüben.

In unserer Bildergalerie haben wir die besten und schönsten Luxus-Straßenschiffe für Campingfans zusammengestellt. Frohes Stöbern, wenn die Fantasie mit den Innenraumfotos auf (Camping-)Traumreise geht!