Marc Philipp Gemballa Marsien heißt das Erstlingswerk des Sohnes des ermordeten Uwe Gemballa – und ist ein Offroad-Supercar mit Porsche 911 Turbo S-Technik für Straße und Schotter!

Der Grund, warum Tuner Marc Philipp Gemballa den MPG Marsien auf Basis des Porsche 911 Turbo S erschaffen hat, ist simpel: Mit noch einem hochmotorisierten Supercar auf dem Markt gewinnt man keinen Blumentopf mehr. Davon gibt es bereits genug. Er will seiner Kundschaft etwas Neues bieten. Ein Offroad-Supercar sollte es sein, das auf der Autobahn eine genauso gute Figur macht wie im Gelände. Mit seiner neu gegründeten Firma Marc Philipp Gemballa GmbH, die nicht in Verbindung mit der Gemballa GmbH steht, hat der Sohn des ermordeten Uwe Gemballa seine Vision realisiert. Für eine Offroad-taugliche Basis mit Allradantrieb nahm er sich den Porsche 911 Turbo S (992) vor.

Die Karosserie des Marc Philipp Gemballa Marsien besteht komplett aus Kohlefaser. Das Design hat Porsche-Enthusiast Alan Derosier übernommen, der auch die Design-Studie Porsche 908 entwarf. Zusammen mit LKL, Entwickler von Fahrzeugen für LMP, Formel E und Formel 1, hat Marc Philipp Gemballa den Marsien zudem aerodynamisch optimiert. Ziel war es, eine hochmoderne, jedoch zeitlose Optik zu kreieren. Dazu bekam der Porsche unter anderem ein neues Leuchtband am Heck und einen geradlinigen Heckflügel, der entfernt an den Porsche 959 erinnert. Der perlweiße Lack ist mit Metallflakes versetzt und zum Schutz mit einer Keramikschicht versiegelt. Wer möchte, kann seinen Marc Philipp Gemballa Marsien in vollem Sichtcarbon bestellen. Allerdings sind alle 40 Fahrzeuge vergriffen und werden mittlerweile bereits ausgeliefert.

Der Innenraum des Offroad-Sportlers ist wahlweise mit Leder oder Alcantara ausgekleidet. Die Mittelkonsole ist aus Carbon gefertigt, mit einer nummerierten Plakette versehen und wie viele andere Details im Cockpit vom Porsche Carrera GT inspiriert. Gelbe Akzente stechen im schwarz gehaltenen Innenraum hervor. Die ebenfalls gelbe Einstiegsleiste ziert der Schriftzug "Projekt Sandbox" – unter diesem Arbeitstitel wurde der Marsien entwickelt.

Auch beim Antrieb des Marc Philipp Gemballa Marsien hat sich der Tuner Hilfe geholt. Die Porsche-Profis von Ruf ließen den Sechszylinder-Boxer des Porsche 911 Turbo S (992) von serienmäßig 650 PS (478 kW) auf über 750 PS (552 kW) oder auf bis zu 830 PS (610 kW) erstarken. Auch das Drehmoment steigt dank Ruf-Tunings von 800 auf 930 Nm.

Wenn der Marc Philipp Gemballa Marsien seine Offroad-Qualitäten ausspielt, gelten andere Regeln. Im Offroad-Modus steigt die Bodenfreiheit von 120 auf 250 mm. Die dazu passende All Terrain-Bereifung sitzt auf 19 oder 20 Zoll großen Alufelgen. Seinen Namen hat der Marsien übrigens in Anlehnung an die roten Sandwüsten der Vereinigten Arabischen Emirate, wo der Wagen getestet wurde. Sie erinnerten das Team an die Marsoberfläche. Seit Sommer 2024 soll der Marc Philipp Gemballa Marsien mit Straßenzulassung weltweit unterwegs sein. Sein glücklicher Kundenkreis zahlte mindestens 495.000 Euro für den Über-Porsche für überall. Pro Stück, versteht sich.