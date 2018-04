Der Porsche 911 Turbo (2019) spult als Erlkönig fleißig Testrunden über den Nürburgring ab. Die Neuauflage könnte rund 600 PS leisten und damit zum stärksten Turbo-Elfer aller Zeiten werden.

Der Porsche 911 Turbo (2019) wird derzeit als Prototyp auf der Nürburgring-Nordschleife hart rangenommen und auf seine sportlichen Qualitäten getestet. Die Front zeigt das neue Tagfahrlicht-Design, am Heck erkennen wir eine durchgängige LED-Leiste, einen stehenden Heckflügel und eckige Auspuffendrohre. Der Erlkönig zeigt: Mit dem neuen Modell wächst die als 992 betitelte Generation in die Breite, wie an den deutlich ausgestellten Radhäusern zu sehen ist. Natürlich darf man alles erwarten, was schon die Vorgängerversion 991 zu bieten hat – und noch mehr. Mit ein bisschen gutem Willen könnte der nächste Porsche 911 Turbo (2019) in der stärkeren S-Variante sogar die 600-PS-Marke knacken. Schon in der aktuellen Auflage des Turbo S mit 580 PS im 3,8-Liter-Boxer liefert der Porsche dank variabler Turboladergeometrie beeindruckende Fahrleistungen: So prescht er aus dem Stand in nur 2,9 Sekunden auf 100 Sachen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 330 km/h.

Neue Fotos zeigen Porsche 911 Turbo (2019)