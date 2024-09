Was tun, wenn der Lappen weg ist?

Wenn der Führerschein, Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief weg sind, ist das ärgerlich – aber eigentlich kein Drama. Je nachdem wie das Dokument abhandengekommen ist, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die AUTO ZEITUNG hat alle Infos!

Zulassungsbescheinigung/Führerschein verloren – was tun?

Wer den Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) und/oder -brief (Zulassungsbescheinigung Teil 2) oder den Führerschein verloren hat, muss sich schnellstmöglich an die örtliche Kfz-Zulassungsstelle wenden. Dort beantragt man dann ein neues Dokument. Mitzubringen sind dann ein Personalausweis, ein biometrisches Passbild sowie eine eidesstattliche Versicherung, dass das Dokument verloren wurde. (Hier geht es zu ausführlichen Informationen zum Verlust des Fahrzeugbriefes.)

Geht es um den Führerschein, wird daraufhin direkt ein vorläufiges Dokument (Übergangsführerschein) ausgestellt, das zeitlich begrenzt gültig ist und kein Foto enthält. Gültig ist der Übergangsführerschein ausschließlich in Kombination mit dem Personalausweis oder Reisepass. Bis die neue Fahrerlaubnis kommt, kann es bis zu sechs Wochen dauern, in diesen dann das Ersatzdokument greift.

Verlorener Führerschein wieder da: Richtig handeln

Ist ein verloren geglaubtes Dokument wieder aufgetaucht, man hat jedoch bereits Ersatz, ist das wiedergefundene Dokument auf keinen Fall zu behalten. Dann kann neben einem Bußgeld auch der Verdacht auf Dokumentenfälschung aufkommen. Das wiedergefundene Dokument ist bei der Fahrerlaubnisbehörde abzugeben, die dieses dann vernichtet.

Ohne Führerschein Auto fahren?

Ohne einen Nachweis über die Fahrerlaubnis darf man kein Fahrzeug im Straßenverkehr führen. Mit einem vorläufigen Führerschein, den man so lange hat, bis der neu beantragte Führerschein da ist, darf man jedoch Auto fahren. Wichtig: In diesem Fall stets den Personalausweis mitführen. Der Übergangsführerschein ist lediglich in Kombination mit dem Personalausweis/Reisepass gültig.

Strafe

Wird man kontrolliert und kann keinen Fahrzeugschein oder Führerschein vorweisen, kann das ein Bußgeld von zehn Euro zur Folge haben (Stand: September 2024).

Zulassungspapiere/Führerschein gestohlen – was tun?

Wurde der Führerschein, Fahrzeugschein oder der Fahrzeugbrief gestohlen, ist bei der Polizei zeitnah eine entsprechende Anzeige aufzugeben. Mit dieser Diebstahlanzeige geht es dann zur örtlichen Zulassungsstelle, wo ein neues Dokument beantragt wird. Dafür sind der Personalausweis mitzubringen und ein biometrisches Lichtbild. Eine eidesstattliche Erklärung, wie sie benötigt wird, wenn Dokumente verloren gegangen sind, ist nicht nötig. Bei einem Diebstahl ist die Anzeige der Polizei der entscheidende Nachweis. Dieser hat auch einen weiteren Zweck: Mit der Bestätigung der Polizei über die Diebstahlanzeige schließt man eine Haftung der eigenen Person aus. Das wird dann relevant, wenn die gestohlenen Papiere missbräuchlich verwendenden werden und sich dabei Drittschäden ergeben.

Kosten für neuen Führerschein/Fahrzeugschein

Je nach Bundesland und Gebührenverordnung variieren die Preise für die Neuausstellung von Dokumenten. Durchschnittlich 15 bis 50 Euro kostet ein neuer Fahrzeugschein, die Ausstellung eines neuen Führerscheins kann bei rund 40 Euro liegen, hinzu kommt der vorläufige Führerschein für ungefähr 30 bis 70 Euro. Wird der Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil 2) beantragt, kann das bis zu 80 Euro kosten.

Expressführerschein: Kosten

Ob geklaut oder verloren: Wer seinen neu beantragten Führerschein schnell haben will, wählt eine Express-Bearbeitung. Die neue Fahrerlaubnis liegt dann üblicherweise innerhalb von zwei bis acht Tagen bei der zuständigen Behörde bereit, kostet dann jedoch auch deutlich mehr. So kann der neue Lappen dann mitunter doppelt so viel kosten. Wird dann auch noch eine Express-Lieferung geordert, damit dieser nicht in der Behörde abgeholt werden muss, sondern bequem zugestellt wird, sind meist weitere 30 Euro zu zahlen. Konkrete Angaben zu den Preisen sind schwer möglich, da sich diese je nach Bundesland und Behörde unterscheiden.