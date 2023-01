Wer schafft es, die Formel 1-Bestmarken von Rekordweltmeister Michael Schumacher zu knacken? Lewis Hamilton und Max Verstappen haben aktuell die besten Chancen. Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen!

Die Formel 1 lebt von Speed und Dramatik. Aber auch von Rekorden. Michael Schumacher stellte zu seiner Zeit bei Ferrari Rekorde auf, die lange für die Ewigkeit schienen. Doch Lewis Hamilton holt beständig auf. Und wie sieht es mit Max Verstappen aus? Der Niederländer hat wohl noch etliche Saisons, in der er Schumacher in unterschiedlichen Kategorien einholen könnte – wenn es ihm nicht ohnehin schon längst gelungen ist. Gegenüber Schumi fehlen Max Verstappen allerdings noch fünf Weltmeisterschaften. Kollege Hamilton zog mit seinem siebten Titel zum Ende der Formel 1-Saison 2020 mit Schumi gleich. Mit dem richtigen Auto könnte der Brite 2023 mit dem achten WM-Titel alleiniger Rekord-Weltmeister werden. Was die Grand Prix-Starts betrifft, liegt Hamilton mit 310 Rennen bereits vor Schumacher (307), während Verstappen mit 163 Starts erst gut die Hälfte davon absolviert hat. Das heißt: Der unnachgiebige Niederländer müsste noch etwa sieben Saisons dranhängen, um die Schumacher-Marke zu knacken. Um die absolute Bestmarke von Fernando Alonso mit 356 Rennen zu knacken, müssten sowohl Hamilton als auch Verstappen noch deutlich länger fahren, zumal der Spanier selbst noch aktiv mitfährt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Michael Schumachers Formel 1-Höhepunkte im Video:

Hamilton und Verstappen jagen Schumachers Formel 1-Rekorde

Formel 1-Siege? In dieser Kategorie ist Lewis Hamilton mit seinem 94. Sieg beim GP der Türkei Mitte November 2020 längst an Michael Schumacher vorbeigezogen. Mittlerweile blickt der Brite auf 103 Triumphe zurück. Max Verstappen hat mit 35 Siegen noch einiges aufzuholen. Auch eine wichtige Kategorie: Die Anzahl der Pole Positionen. Hier hat der flinke Hamilton (103) den Altmeister (68) bereits beim GP von Italien 2017 überholt. Verstappen indes liegt mit 20 Pole Positions hinter den beiden. Auch interessant: ein Blick auf die Gewinn-Quote. Schumacher konnte bei 29,74 Prozent seiner Formel 1-Starts siegen. Sehr gut. Ist aber nicht der Klassenprimus. Diese Ehre gebührt Juan Manuel Fangio, der 47,06 Prozent seiner Formel 1-Rennen gewonnen hat. Auch Hamilton liegt hier mit 32,6 Prozent gewonnener Rennen vor dem siebenmaligen Champ. Verstappen schafft es hier "nur" auf 22,5 Prozent gewonnener WM-Läufe.

Wer kann Michael Schumacher in der Formel 1-Statistik einholen?

Apropos Formel 1-Siege: 58,82 Prozent seiner Pole Positions münzte Michael Schumacher in Siege um. Lewis Hamilton liegt hier mit einem Wert von 59,22 Prozent nochmals leicht darüber. Max Verstappen erzielt einen Wert von 75 Prozent. Woran Hamilton wie auch Verstappen noch lange zu knabbern haben werden, ist die Messlatte bei den schnellsten Rennrunden. Man darf vermuten: Schumachers 77 schnellste Rennrunden dürften unüberwindbar bleiben. Max Verstappen hat mit 21 erst gut ein Viertel so viele; Lewis Hamilton mit 61 einige mehr. Und was die Pannenstatistik betrifft, hat Hamilton diesen Negativ-Aspekt mit nur 29 Ausfällen gut im Griff. Verstappen verzeichnete in seiner noch recht jungen Karriere bereits 31 Ausfälle. Schumacher indes musste 65 Mal seinen Boliden vor dem Rennende abstellen. Aber er ist ja auch deutlich mehr Rennen gefahren als sein niederländischer Verfolger.

Formel 1-Rekorde in der Übersicht (Tabelle)

WM-Titel Michael Schumacher 7 Lewis Hamilton 7 Juan Manuel Fangio 5 ... Max Verstappen 2 Grand-Prix-Siege Lewis Hamilton 103 Michael Schumacher 91 ... Max Verstappen 35 Pole-Positionen Lewis Hamilton 103 Michael Schumacher 68 ... Max Verstappen 20 Schnellste Rennrunden Michael Schumacher 77 Lewis Hamilton 61 ... Max Verstappen 21 Podestplatzierungen Lewis Hamilton 191 Michael Schumacher 155 ... Max Verstappen 77 Jüngster Grand-Prix-Sieger Max Verstappen 18 Jahre, 228 Tage ... Lewis Hamilton 22 Jahre, 5 Monate, 7 Tage ... Michael Schumacher 23 Jahre, 8 Monate, 10 Tage Jüngster Weltmeister Sebastian Vettel 23 Jahre, 4 Monate, 11 Tage Lewis Hamilton 23 Jahre, 10 Monate, 26 Tage ... Max Verstappen 24 Jahre, 2 Monate, 12 Tage ... Michael Schumacher 25 Jahre, 10 Monate, 10 Tage Siege in Folge in einer Saison Sebastian Vettel 9 (2013) Michael Schumacher 7 (2004) ... Lewis Hamilton 5 (2014, 2020) Max Verstappen 5 (2022)