Verkehrte Welt mit P7b und W114

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ford und Mercedes. Zwar verliert der 230.6 am meisten Punkte bei der Wertentwicklung, allerdings sind vom P7b kaum noch Autos zu bekommen. Am Ende gibt der persönliche Geschmack den Ausschlag: Darf es das souveräne Gleiten im Strich-8 sein oder doch lieber ein bisschen "American Way of Drive" im 20M?

Der Mercedes W114/W115 knackte als erster Benz die Millionenmarke im Verkauf und gilt heute als beliebter Oldtimer. Der Ford 20M (P7b) hingegen, das einstige Spitzenmodell der Kölner, ist rar geworden. Wir schicken den 230.6 und den 20M zum Kultduell der 60er!

Ford 20M (P7b) und Mercedes 230.6 (W114) im Vergleich

Ein Mercedes, das war was. Wer den Stern in der Auffahrt parken konnte, hatte es zu etwas gebracht. Ford-Fahrende hingegen, das war eher die Arbeiterklasse, die im Schichtdienst am Band stand. Nur ganz verwegene Führungskräfte griffen in den 60er- und 70er-Jahren zu den großen Sechszylinder-Modellen aus Köln. Das Blatt hat sich gewendet: Heute ist der Ford 20M (P7b) in finanzieller Hinsicht exklusiver als der Mercedes 230.6 (W114). Lag der Preis des Mercedes 1968 noch deutlich über dem des großen Ford, wird heute für den P7b mitunter mehr aufgerufen als für den legendären Mercedes 230.6.

Ford 20M (P7b) mit kompaktem V-Sechszylinder

Zugegeben: Der Grund dafür dürfte in der Seltenheit des Ford liegen. Wann sieht man schon noch einmal eine der großen Kölner Limousinen, die nicht mehr Taunus heißen durften und tatsächlich dem späteren Granada den Weg bereiteten? Ford beschränkte sich seinerzeit auf eine Typenbezeichnung, die vom Hubraum abgeleitet war. Und so ist das von Dennis Grond für diesen Vergleich zur Verfügung gestellte Fahrzeug ein 20M XL, also ein 2,0-l-"Meisterstück" mit gehobener Ausstattung. Unter der riesigen Haube arbeitet der kompakte V-Sechszylinder-Motor. Im 17M setzte Ford auch seinen V4 ein. Der Ford 20M (P7b) war der glattgebügelte Nachfolger des 1967 vorgestellten P7a. Der trug nämlich noch den amerikanisch inspirierten Hüftknick (spöttisch auch "Kummerfalte" genannt), dessen Zeit allerdings abgelaufen schien. Die Kundschaft wollte eine moderne Optik und bekam sie bereits zehn Monate später. Chefdesigner Uwe Bahnsen war zur "Linie der Vernunft" zurückgekehrt.

Technisch blieb man bei Bewährtem: McPherson-Federbeine vorne, Starrachse und Blattfedern hinten. Sportliches Topmodell wurde der auch optisch aufgewertete 26M, Luxus brachte der hier gezeigte XL ins Modellprogramm. Mit Chrom und Metallic-Lacken außen sowie echtem Edelholz innen hob sich der zuvor als 20M TS angebotene Ford 20M (P7b) von den übrigen Modellen ab. Kritiker:innen kreideten Ford an, mit allen Mitteln ein hochwertiges Auto anbieten zu wollen, das im Endeffekt aber doch nur ein aufgeplusterter P5 mit entsprechend veralteter Technik war. Andere wiederum freuten sich über die großzügigen Platzverhältnisse, das komfortable Fahrverhalten und die im Vergleich zu den Wettbewerbern günstigen Preise.

Der Kölner schlägt die Brücke zu beliebten US-Cars

Foto: Wim Woeber

Aus heutiger Sicht ist der Ford 20M richtig schön oldschool. Er ist komfortabel, wenn man geradeaus fährt. In Kurven – und die müssen gar nicht mal so schnell sein – neigt sich der große Ford 20M wie ein Ozeandampfer bei Seegang. Hin und wieder beginnt die Hinterachse zu trampeln. Der Vorteil der rustikalen und vielfach verwendeten Technik: Im Bedarfsfall lässt sich auch mal selber Hand anlegen, Ersatzteile sind einigermaßen gut zu bekommen. Natürlich ist auch in diesem Zusammenhang der Brand in Fords Ersatzteillager (1977) zu erwähnen. Er ist auf jedem Oldtimer-Treffen Gesprächsthema, sobald mindestens zwei alte Fords auf dem Platz stehen. Es ist nicht einfacher geworden, aber die Szene findet ihre Möglichkeiten.

Gerade in Rockabilly-Kreisen ist der amerikanisch angehauchte P7 beliebt, wird mit Chromfelgen und anderen Accessoires ausgestattet. Er ist halt cool geworden, der große Ford. Auch wenn die Kundschaft das damals noch nicht erkannte: Keine 570.000 Exemplare der gesamten 20M P7b-Baureihe konnte Ford an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen. Der schärfste Konkurrent Opel brachte es auf knapp 1,4 Millionen Rekord C/Commodore A. Selbst der deutlich teurere Mercedes W114/115 verkaufte sich besser: Alleine von dem zu unserem Vergleich herangezogenen Mercedes 230.6 der ersten Serie lieferten die Stuttgarter Edelmarke 216.000 Exemplare aus.

Der Mercedes 230.6 unaufgeregt, aber stets solide

Foto: Wim Woeber

Insgesamt überschritt Mercedes mit der Baureihe erstmals die Marke von einer Million Stück. Das Image war herausragend. Wer es sich leisten konnte, griff ohne zu zögern zum guten Stern auf allen Straßen. Gerne zeigte man bei der samstäglichen Autowäsche in der Garageneinfahrt, was man hat, während man heimlich von der S-Klasse träumte. Dabei war der Mercedes 230.6 sogar noch moderner als sein großer Bruder: Erstmals verwendete Mercedes die neu konstruierte Schräglenker-Hinterachse, offiziell "Diagonal-Pendelachse" genannt. Vorne kamen doppelte Querlenker zum Einsatz, Scheibenbremsen an beiden Achsen erhöhten die Sicherheit. Damit wollte man zum Konkurrenten BMW aufschließen, dessen Autos als viel dynamischer galten. Das Wohl der Personen an Bord spielte bei der Forschung und Entwicklung eine große Rolle für Mercedes: In zahlreichen Crashtests wurde die Karosserie in dieser Hinsicht optimiert.

Gerade in seinem Erscheinungsjahr 1968 galt der Mercedes 230.6 als Symbol für das spießige Establishment, war er doch so sachlich und bieder. Genauso unauffällig – im besten Sinne – fuhr und fährt er sich. Gerade diese Unaufgeregtheit schätzt man bis heute an ihm. Der von Paul Bracq gezeichnete Strich-8 gehört zu den beliebtesten Oldtimern Deutschlands. Trotz seiner massiven Rostprobleme sind von den 1,9 Millionen gebauten Exemplaren eine ganze Menge gerettet worden. Und so bietet er seinen Besitzenden (in diesem Fall Roland Trautmann, der uns mit seinem 1973er Mercedes 230.6 unterstützte) das Mercedes-typische Fahrgefühl. Sein Motor klingt nicht, er arbeitet. Zuverlässig entfaltet er seine Kraft. Auch der Mercedes ist kein Kurvenwunder, fühlt sich aber deutlich souveräner an, wenn es ums Eck geht.

Automatik im Mercedes 230.6 sorgt für gediegenes Fahrgefühl

Die Bedienung lässt – wie beim Ford – keine Fragen offen. Intuitiv findet man sich in beiden Autos zurecht. Das schwarze Kunststoff-Cockpit des Mercedes 230.6 wirkt dabei deutlich jünger als Fords Holz-Landschaft. Die im Falle des Mercedes 230.6 verwendete Automatik kostet zwar Zeit und Kraftstoff. Aber sie passt zum gediegenen Dahingleiten im Benz. Man könnte sie sich gut auch im Ford vorstellen, wo sie das amerikanische Fahrgefühl unterstreichen würde. Das höhere Gewicht und das Getriebe schlucken die Mehrleistung: Der Mercedes 230.6 und der Ford 20M erreichen die 100-km/h-Marke etwa gleich schnell.

Der Stuttgarter erzielt aber die höhere Endgeschwindigkeit, wenn man sie denn einmal ausreizen möchte. Platz gibt es in beiden Autos ausreichend, wobei die Sitze des Mercedes etwas mehr Halt und die Kopfstützen zusätzliche Sicherheit bieten. Solide Technik unter einer rostanfälligen Karosserie – das zeichnet nach mehr als 50 Jahren beide Autos aus. Im guten Zustand stellen sie weder fahrerisch noch technisch vor Herausforderungen. Sowohl der Ford als auch der Mercedes eignen sich theoretisch sogar als Alltags-Oldtimer. Man muss es nur wollen.

Technische Daten von Ford 20M (P7b) und Mercedes 230.6

Classic Cars Ford 20M 2000 S XL (P7b) Mercedes 230.6 (W114) Zylinder/Ventile pro Zylin. 6/2 6/2 Hubraum 1985 cm³ 2292 cm³ Leistung 66 kW/90 PS 5000/min 88 kW/120 PS 5400/min Max. Gesamtdrehmoment bei 155 Nm 3000/min 179 Nm 3600/min Getriebe/Antrieb 4-Gang-Getriebe/Hinterrad 4-Stufen-Automatik/Hinterrad L/B/H 4721/1756/1478 mm 4680/1770/1440 mm Leergewicht 1130 kg 1355 kg Bauzeit 1968-1971 1968-1976 Stückzahl 567.842 (P7b insgesamt) 216.319 Beschleunigung

null auf 100 km/h 14,0 s 13,9 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 170 km/h Verbrauch auf 100 km 9,2 l S 11,2 l S Grundpreis (Jahr) 9246 Mark (1968) 16.761 Mark (1973)