Anlässlich des ersten Le Mans-Siegs nach 50 Jahren Abstinenz bringt Ferrari mit dem Ferrari 499P Modificata eine modifizierte Kopie des Hypercar-Siegerautos von 2023 auf den Markt und ignoriert dabei bewusst das FIA-Re­g­le­ment. Die logische Konsequenz, die vorgegebene Leistungsbegrenzung von 700 PS (520 kW), die der Hypersport-Rennwagen 499P für Le Mans erfüllen musste, entfällt. Das Ergebnis: eine Gesamtleistung von irrwitzigen 870 PS (640 kW). AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke hat sich das Ferrari-Hypercar im Rahmen der Finali Mondiali 2023 angeschaut.

Der 296 Challenge im ersten Check

Im Rahmen der Finali Mondiali 2023, dem Saisonabschluss aller Ferrari Kundensport-Rennserien, präsentiert Ferrari in Mugello den Ferrari 296 Challenge. Basierend auf dem Ferrari 296 GTB setzt auch der 296 Challenge auf einen 2,9-l-V6-Biturbomotor anstelle eines V8-Aggregats im Heck. Um zusätzliches Gewicht beim Einsatz auf der Rennstrecke einzusparen, verzichtet der Bolide jedoch – anders als die Straßenversion – auf ein Hybridsystem und kommt so auf 700 PS (515 kW). AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke konnte bereits einen ersten Blick auf den neuen Renner aus Maranello werfen und verrät im Video alle wichtigen Details!

