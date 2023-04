Als in Atlanta/USA ein Lamborghini Urus als gestohlen gemeldet wurde, gelang es der Polizei, das SUV zu tracken. Sie fanden den Urus samt Fahrer, der in Gewahrsam genommen wurde. Doch nimmt die Geschichte erst richtig Fahrt auf, als die Polizei das Haus des mutmaßlichen Diebes durchsuchte. In der Garage seiner Familie in Memphis/USA hat die Polizei verschiedene gestohlene Luxusautos entdeckt. Auch die Frau des Verdächtigen und ihr gemeinsamer Sohn wurden verhaftet. Unter dem Diebesgut befanden sich laut Polizeibericht Autos im Wert von über einer Million US-Dollar: ein McLaren 720S, ein Maserati Levante und ein Nissan Maxima mit manipulierten Fahrgestellnummern. Zudem wurden mehr als 100.000 US-Dollar Bargeld, Waffen und Marihuana im Haus gefunden. Der ganze Bericht des unglaublichen Vorfalls ist im Video unten zu sehen. Im Video oben checkt die AUTO ZEITUNG das Mercedes-Maybach EQS SUV. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gestohlene Luxusauto in Familiengarage entdeckt im WREG News Channel 3-Video:

