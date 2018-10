Der Lamborghini Urus hatte im Frühjahr 2018 seinen Marktstart. Das sportliche SUV aus Italien hat eine Leistung von 650 PS und ist ab 204.000 Euro erhältlich!

Mit dem Lamborghini Urus (2018) rollt die dritte Baureihe aus Sant'Agata Bolognese ins Scheinwerferlicht. Ab 204.000 Euro erhalten gut betuchte Kunden nicht nur technisch gesehen, sondern auch optisch ein wahres Kraftpaket. Trotz der hoch aufragenden Front und der Geländewagen-Anleihen wie den schwarz abgesetzten Radhauskanten bleibt der Neuling seinen Wurzeln treu – der Urus ist unverwechselbar ein Lamborghini. Aus schlitzartigen Scheinwerfern mit den aggressiv geformten, von den anderen Lamborghini-Modellen schon bestens bekannten Tagfahrleuchten vermittelt das SUV pure Angriffslust. Eine stark geneigte Frontscheibe, riesige Lufteinlässen an der Front und ein flach abfallendes Heck vervollständigen den wahrlich beeindruckenden Auftritt des Urus, das erfolgreiche seine Großserienplattform kaschiert. Schließlich baut der 1,64 Meter hohe und 5,11 Meter lange Offroader für die Rennstrecke auf der Basis des Audi Q8 auf. Und auch der Motor des Lamborghini Urus (2018) ist etwa kein V10 oder V12, sondern ein doppelt aufgeladener Vierliter-V8.

Lamborghini Urus (2018) mit V8-Motor

Womit wir bei den technischen Daten des Lamborghini Urus (2018) sind – und die haben es in sich: Für seinen neuen Einsatzort wurde der von Audi adaptierte V8 gründlich überarbeitet und leistet satte 650 PS und 850 Newtonmeter maximales Drehmoment. Per Achtgang-Automatik verwaltet, wird die Kraft permanent an alle vier Räder geschickt. Die Fülle an Kraft, der Allradantrieb und die zahlreichen elektrischen Helferleins lassen den Fahrer zeitweise vergessen, dass es sich hierbei um ein 2,2 Tonnen schweres Auto handelt. Das beweist auch das Leistungsblatt: In nur 3,6 Sekunden spurtet der Lamborghini Urus (2018) aus dem Stand auf Tempo 100, nach 12,8 Sekunden fällt bereits die 200er-Marke und in der Spitze fährt das SUV satte 305 km/h. Nach eigenen Aussagen baut Lamborghini damit derzeit das schnellste verfügbare SUV, ab 2019 dann übrigens auch mit einem Hybrid-Antrieb. Bei all der Leistung und Geschwindigkeit muss das Auto aber natürlich auch rechtzeitig zum Stehen kommen, weshalb unter den bis zu 23 Zoll großen Alufelgen eine Bremsanlage mit Karbon-Keramikscheiben Platz findet. Damit steht der Lamborghini Urus (2018) aus Tempo 100 nach nur 33,7 Metern.

Lamborghini Urus (2018) ab 204.000 Euro