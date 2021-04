Details in Kobaltblau kennzeichnen den Levante Hybrid: Außen betrifft das die drei klassischen seitlichen Luftauslässe, die Bremssättel (optional) und das Dreizack-Logo an der C-Säule.

Mit dem Maserati Levante betrat 2016 ein neuer Angreifer die SUV-Bühne. Ab Juni 2021 rückt der Vierzylinder-Hybridantrieb auf die Position des bereits eingestellten Diesels. Wir rechnen mit einem Preis von rund 80.000 Euro.

Seit 2016 reitet die Sportwagenmarke mit dem Maserati Levante auf der SUV-Welle – zu einem Preis ab 81.271 Euro (Stand: April 2021). Er positioniert sich mit einem weit aufgerissenen Kühlergrill, scharfen Scheinwerferschlitzen sowie weit ausgestellten Kotflügeln als Dynamiker. Serienmäßig ist der Levante mit Luftfederung, Allradantrieb sowie Achtstufen-Automatik ausgestattet und läuft in Mirafiori in Turin vom Band. Als Antriebe steht ein V6-Benziner mit 350 PS zu Verfügung, gefolgt vom Levante S mit 430 PS. Darüber rangierten die V8-Versionen GTS (530 PS) und Trofeo (580 PS). Eine Dieselversion wurde schon wieder eingestellt. Ihn ersetzt ab Juni 2021 der Maserati Levante Hybrid als neue Einstiegsmotorisierung, der spritziger und dynamischer als ein Diesel und nachhaltiger als ein konventioneller Verbrenner sein soll. Der Hybridantrieb ist das Resultat einer aufwendigen Entwicklungsarbeit im sogenannten "Maserati Innovation Lab" in Modena und wird am Standort Termoli gefertigt. Die mechanischen Komponenten des reinrassigen Maserati-Motors wurden so optimiert, dass mehr Drehmoment und Leistung durch den Turbolader und den zusätzlichen E-Verdichter erzielt werden. Auch das elektronische Motormanagement änderte sich und wird nun von einem Steuergerät der jüngsten Generation von Bosch übernommen. Der Preis für den Maserati Levante (2016) als Hybrid dürfte bei rund 80.000 Euro liegen. Mehr zum Thema: So fährt sich der Maserati Levante GTS/Trofeo

Fahrbericht Neuer Maserati Levante (2016): Erste Testfahrt Im Maserati durch den Matsch

Der Maserati Levante (2016) im Video:

Preis: Maserati Levante Hybrid (2016) auch als Hybrid