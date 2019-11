Bei der Essen Motor Show 2019, die vom 30. November bis zum 8. Dezember stattfindet, kommen Tuning-Fans voll auf ihre Kosten. Mehr als 500 Aussteller bieten ein randvolles Programm. Das sind die Ticketpreise und Öffnungszeiten!

Bald ist es wieder soweit: Die Essen Motor Show 2019 lockt vom 30. November bis zum 8. Dezember tausende Tuning-Fans in den Ruhrpott. Mit mehr als 500 Ausstellern ist das PS-Festival einer der wichtigsten Szenetreffs in Europa, bei der die Besucher ein randvolles Programm rund um Sportwagen, Tuning, Lifestyle, Motorsport und Classic Cars geboten bekommen. Obwohl es oft noch um "tiefer, schneller, breiter" geht, hält gleichzeitig ein neuer Trend Einzug in die Tuning-Welt: Viele Besitzer setzen verstärkt auf ein dezentes, edles Erscheinungsbild ihrer Fahrzeuge. Und auch die Elektromobilität macht vor der Tuning-Szene nicht Halt, auch wenn die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuge nach wie vor einen Verbrennungsmotor hat. Dennnoch: Über ihren einstigen Exoten-Status sind die nachhaltig angetriebenen Modelle längst hinaus, viele Messe-Besucher stehen dem Thema aufgeschlossen und offen gegenüber. Außerdem lockt im Zuge der Essen Motor Show 2019 die Sonderausstellung "tuningXperience" mit den besten Modellen der Tuningsaison, die nahezu alle Stile und Trends abdecken. Vom aktuellen Stand der Technik bis hin zum rustikalen Klassiker ist alles dabei. Unter den rund 160 Fahrzeuge, die aus privater Hand und ganz Europa stammen, befinden sich mehrere Welt- und Deutschlandpremieren, die ihre Besitzer extra für die Essen Motor Show 2019 im Ruhrgebiet gebaut haben. Es handelt sich sowohl um Fahrzeuge mit Straßenzulassung als auch um reine Showcars, die bis in die letzte Ecke veredelt wurden. Mehr zum Thema: Essen Motor Show 2019

Messe Essen Motor Show 2018: Preise & Öffnungszeiten Das war die Essen Motor Show 2018

Der Trailer zur Essen Motor Show 2019 (im Video):

Ticketprreise & Öffnungszeiten der Essen Motor Show 2019