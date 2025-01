Der breiteste RS 6 Kombi der Welt – mit Zulassung!

Breit, breiter, G&B A6 XTM. So nennt sich das Tuning für den Audi RS 6 Avant (C7) von G&B Design. Mit GFK hat der Betrieb aus Recklinghausen offenbar nicht gegeizt, denn das Ergebnis ist laut Tuner der breiteste Zulassung-konforme Audi RS 6 Kombi der Welt!

Am Audi RS 6 Avant von G&B Design bleiben nicht nur deutlich mehr Fliegen hängen als im Serienzustand, sondern auch die Blicke andere Verkehrsteilnehmenden. Wie sollte es auch anders sein bei diesem schwarz lackierten Tuning-Monstrum, das – kaum zu glauben – in einem früheren Leben ein mehr oder weniger braver Oberklasse-Kombi gewesen ist? Davon ist freilich nicht mehr viel übrig. Man betrachte nur einmal den Überhang von Frontscheinwerfer zu Kotflügelkante, auf dem jetzt beinahe ein ganzes Frühstücksbuffet Platz findet. Dazwischen sitzt nun die gesamte Singleframe-Struktur des Nachfolgers C8. Natürlich blieb auch diese nicht von einer Invasion von Spoilerkanten, Sicken und zusätzlicher Lufteinlässe verschont. Ein rot abgesetzter quattro-Schriftzug setzt dem Umbau vorne die Krone auf.

Auch interessant:

Auch die Motorhaube erstrahlt dank üppigem Powerdome in neuem Glanz, während die vorderen Radhäuser vergleichsweise unauffällig in die Breite gingen. Hinten fällt die ebenfalls acht Zentimeter breitere Karosserie schon eher ins Auge. Üppig behangene Schweller verbinden Vorder- und Hinterachse optisch miteinander und münden in einer hinteren Radlaufverbreiterung, die wie ein Türsteher im berüchtigten Berliner Berghain dem Wind im Weg stehen. Am Heck würde der hoch aufragende Dachspoiler sofort ins Auge fallen, wäre da nicht die massive Heckschürze. Dort hat G&B Design nicht nur vier voluminöse Auspuffblenden montiert, sondern auch die weiter oben weggecleanten Audi-Ringe eingearbeitet.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Audi RS 6 GT (2024) im Video:

Tuning von G&B Design: Der breiteste Audi RS 6 (C7) der Welt

Insgesamt beinhaltet das Audi RS 6 Avant-Tuning von G&B Design 14 Komponenten, die aufpreispflichtig sogar in Echt-Kohlefaser angefertigt werden können. Abseits davon nehmen die Wuppertaler:innen 7200 Euro für den Umbau (Stand Januar 2025 nicht vorrätig). Die 21-Zoll-Schmiedefelgen von Jäger auf 325er-Schlappen sind im Preis nicht mit inbegriffen. Das Kit passt übrigens auf alle Audi A6 Avant-Modelle der C7-Generation. Wer also auf dem Tunertreff mit seinem 150 PS (110 kW) starken 2.0 TDI für staunende Blicke sorgen möchte, sei das Tuning von G&B Design wärmstens ans Herz gelegt.