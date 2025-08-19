Wer ein Elektrofahrzeug fährt, kann ein besonderes Nummernschild beantragen: das E-Kennzeichen. Doch ist es für E-Autos verpflichtend? Gilt es auch für Hybrid-Modelle? Und welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Wir erklären, welche Vorteile das E-Kennzeichen bietet und welche Voraussetzungen gelten!

Halter:innen von Elektrofahrzeugen können das E-Kennzeichen seit dem 26. September 2015 beantragen. Das geht auch nachträglich.

Was ist das E-Kennzeichen und ist es Pflicht?

Das E-Kennzeichen ist ein spezielles Autokennzeichen in Deutschland, das Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge kenntlich macht. Am Ende des Nummernschilds wird dafür ein "E" ergänzt. Es dient dazu, den Fahrzeughalter:innen besondere Privilegien zu ermöglichen, zum Beispiel kostenloses oder vergünstigtes Parken, die Nutzung von Busspuren oder Ausnahmen bei Zufahrtsbeschränkungen – allerdings sind diese Privilegien je nach Kommune unterschiedlich geregelt. Pflicht ist das E-Kennzeichen nicht: Auch ohne dieses Zusatzkennzeichen dürfen Elektro- und Hybridautos legal über Deutschlands Straßen fahren. Allerdings profitieren die Fahrzeuge ohne "E" nicht von den kommunalen Vorteilen, weshalb sich die Beantragung in vielen Fällen lohnt.

Wie lang ist das E-Kennzeichen?

Das E-Kennzeichen darf wie ein normales Kennzeichen maximal acht Stellen haben – das abschließende "E" zählt dabei bereits mit.

Welche Fahrzeuge sind berechtigt?

Ein E-Kennzeichen können erhalten:

Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV)

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV)

Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) – aber nur unter bestimmten Bedingungen

Darüber hinaus gelten bestimmte Fahrzeugklassen (z. B. Pkw, Wohnmobile, Lieferwagen unter 3,5 t, Zweiräder, Trikes)

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge: Voraussetzungen für das E-Kennzeichen

Ob ein Fahrzeug ein E-Kennzeichen erhält, ist im Elektromobilitätsgesetz (EmoG) geregelt. Dort wird genau definiert, welche Fahrzeuge als "elektrisch" gelten und damit Anspruch auf das Sonderkennzeichen haben.



Diese Fahrzeugarten sind berechtigt:

Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) – reine Stromer

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) – mit Wasserstoffantrieb (Haben Wasserstoffautos noch eine Zukunft?)

Plug-in-Hybride (PHEV) – aber nur unter bestimmten Bedingungen

Besondere Regeln für Plug-in-Hybride:

Ausstoß von maximal 50 g CO2/km oder

eine elektrische Reichweite von mindestens 30 km (bei Erstzulassung bis 2017)

eine elektrische Reichweite von mindestens 40 km (bei Erstzulassung ab 2018)

Fahrzeugklassen mit Anspruch auf das E-Kennzeichen:

M1: Pkw und Wohnmobile

N1: Lieferwagen bis 3,5 t

L3e, L4e: Motorräder

L5e: Trikes

L7e: Quads

Für Transporter der Klasse N2 gilt eine Sonderregel: Sie erhalten ein E-Kennzeichen nur dann, wenn ihr zulässiges Gesamtgewicht maximal 4250 kg beträgt und sie mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden dürfen.



Kurz gesagt: Nicht jedes Hybridauto bekommt automatisch ein E-Kennzeichen. Nur Fahrzeuge, welche die Vorgaben zu CO2-Ausstoß oder elektrischer Reichweite erfüllen und in die richtigen Fahrzeugklassen fallen, sind berechtigt.

Vorteile des E-Kennzeichens

Deutschlandweit und individuell je nach Kommune:

kostenfreies oder vergünstigtes Parken, oft an Ladesäulen

Zugang zu Bus- oder Sonderspuren, zum Beispiel in Städten mit starkem Berufsverkehr

Ausnahmen von Zufahrtsbeschränkungen oder Umweltzonen

Befreiung von der Kfz-Steuer bis 31. Dezember 2030 für Fahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 2025 erstmals zugelassen wurden (Gilt unabhängig vom E-Kennzeichen, außer bei Plug-in-Hybriden.)

Aktuelles Beispiel: In Bayern gilt seit dem 1. April 2025 kostenloses Parken auf öffentlichen Parkplätzen von bis zu drei Stunden – mit Parkscheibe oder App-Nachweis.

Wie hoch sind die Kosten für ein E-Kennzeichen?

Registrierungskosten gesamt: ca. 50 bis 60 €, abhängig von der Zulassungsstelle

Zusätzliche Wunschkennzeichen-Gebühr: ca. zehn bis 20 €

Wie beantrage ich ein E-Kennzeichen?

Zulassungsbehörde aufsuchen (auch online möglich) Folgende Unterlagen werden benötigt: Zulassungsbescheinigungen I und II

eVB-Nummer (Versicherungsnachweis)

Nachweis der HU (Hauptuntersuchung)

Personalausweis / Reisepass oder Vollmacht

Optional: alte Nummernschilder bei Ummeldung

Nachweis der EmoG-Voraussetzungen (COC-Papiere oder Herstellerbestätigung) Kennzeichen ausstellen – der Prozess ähnelt der Standardzulassung

Das E-Kennzeichen ist dauerhaft gültig , solange das Fahrzeug die Voraussetzungen weiterhin erfüllt

Eine Kombination mit Saison- und Wechselkennzeichen ist möglich – aber das "E" nimmt Platz weg (max. acht Zeichen erlaubt)

Umweltplakette trotz E-Kennzeichen?

Auch Fahrzeuge mit E-Kennzeichen benötigen zusätzlich eine Umweltplakette, um in Umweltzonen einfahren zu dürfen. Zu beachten ist, dass auf der Plakette unbedingt das vollständige Kennzeichen inklusive des "E" eingetragen sein muss.

Kann man nachträglich ein E-Kennzeichen beantragen?

Ja, ein E-Kennzeichen kann auch nachträglich beantragt werden. Wer bereits ein Elektroauto, Plug-in-Hybrid oder Brennstoffzellenfahrzeug besitzt, kann bei der zuständigen Zulassungsstelle eine Ummeldung beantragen. Dazu werden die Fahrzeugpapiere, ein Versicherungsnachweis (eVB-Nummer), der Personalausweis und die alten Kennzeichen benötigt. Für die Neuausstellung fallen in der Regel rund 50 bis 60 Euro an (alle Preise: Stand August 2025).

Haben auch andere Länder das E-Kennzeichen?

Auch andere Länder haben spezielle Kennzeichen für Elektroautos eingeführt. In Großbritannien gibt es seit 2020 das sogenannte "Green Number Plate", erkennbar am grünen Streifen am linken Rand des Schildes. Damit sollen E-Fahrzeuge leichter identifizierbar sein, um Vergünstigungen wie freies Parken oder Zufahrtsrechte zu ermöglichen. Wie in Deutschland ist auch dieses Kennzeichen freiwillig.