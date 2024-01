Jede zweite befragte Person bereut den Kauf oder das Leasing eines E-Autos. Das fand eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Monta, einem dänischen Unternehmen für Ladestationen-Software, heraus. Die Gründe!

50 Prozent der Befragten bereuen Wechsel auf E-Auto

Die Hälfte aller 6500 befragten Autofahrer:innen bereuen den Kauf oder das Leasing eines Elektroautos wegen gestiegener Stromkosten. Diejenigen, die einen Kauf oder ein Leasing eines E-Autos in Erwägung ziehen, sind ebenso besorgt: Rund ein Viertel der Befragten wolle sich aufgrund der Unsicherheiten über die zukünftigen (Strom-)Preise zurzeit kein elektrisches Auto besitzen oder leasen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Monta, einem dänischen Unternehmen für Ladestationen-Software, aus dem September 2023.

Max Scherer, Chief Operation Officer (COO) von Monta, sieht das Problem nicht nur bei den gestiegenen Stromkosten. Auch fehle es an Transparenz über die Kosten: "Untersuchungen belegen aber auch, dass die Deutschen einen Ladevorgang tendenziell kostenintensiver einschätzen, als er tatsächlich ist." Wer zu Hause lädt, erfahre den Preis oft erst einige Monate später beim Blick auf die Stromrechnung. "An öffentlichen Ladepunkten steht es um die Kosteneinsicht nicht besser", sagt Scherer. Das Ergebnis der Studie empfinde er als ein "alarmierendes Signal". Das Elektroauto dürfe sich nicht nur aus umweltpolitischen Gründen lohnen, sondern müsse es auch beim Portemonnaie. Er fordert deshalb unkomplizierte, transparente Lösungen für das Laden: "Das Laden muss so einfach wie das Tanken werden." Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Peugeot e-308 SW (2023) im Fahrbericht (Video):