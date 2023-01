E-Auto: Mieter hat Recht auf Ladestation

Mieter und Wohnungseigentümer in einem Mehrparteienhaus​ haben das Recht auf eine Ladestation für ihr E-Auto. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die Bundesregierung im September 2020 im Bundestag beschlossen. Dieser Artikel wurde am 18.09.2020 aktualisiert!

Wer ein E-Auto hat, benötigt eine Ladestation. Für Mieter oder Wohnungseigentümer in einem Mehrparteienhaus gestaltete es sich bisher aber schwierig, eine Ladestation für ihr E-Auto am Stellplatz an der Wohnung installieren zu lassen. Der Vermieter beziehungsweise die Eigentümergemeinschaft musste dem Antrag erst zustimmen, konnte also auch widersprechen. Die Bundesregierung hat Mitte September 2020 ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, das Mietern und Wohnungseigentümern das Recht auf die Installation einer Ladestation für ihr Elektroauto zuspricht. Der Vermieter ist demnach für die Umsetzung verantwortlich, während der Mieter die Kosten trägt. Wohnungseigentümer sollen dem Bundesjustizministerium zufolge "bauliche Maßnahmen im individuellen Interesse einzelner Wohnungseigentümer, die zugleich im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegen" künftig erleichtert werden. Mehr zum Thema: Interaktive Karte aller Ladestationen für Elektroautos

News Wallboxen-Test 2022 (ADAC): Ergebnisse Zwei Ladeboxen durchgefallen

Wenn alle auf Elektroautos umsteigen – ein Gedankenspiel im Video:

Mieter & Eigentümer: Recht auf E-Auto-Ladestation