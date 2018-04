DS, die Luxusmarke von Citroën, baut ihr Modellprogramm weiter aus und bringt mit dem DS7 Crossback einen von drei neuen SUV-Modellen noch in diesem Jahr. Mit kompakten Ausmaßen spielt der DS7 Crossback in der Liga des Kassenschlagers Tiguan, möchte aber beim Design einen eigenwilligeren Weg gehen. Unter der Haube des französischen SUV arbeiten Drei- und Vierzylinder, ab 2019 bietet DS auch einen Hybridantrieb an.