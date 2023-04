Ein greller, roter Blitz - der Herzschlag schnellt in die Höhe. Eine Radarfalle hat zugeschlagen. Praktische Gadgets wie der Drive One Blitzerwarner sollen verhindern, dass genau diese Situation im täglichen Fahrbetrieb nicht mehr eintritt.

Nach einem langen Arbeitstag tritt man endlich die Fahrt in den wohlverdienten Feierabend an. Die Strecke ist altbekannt und doch kann eine kleine Träumerei dazu führen, dass man mit nur ein wenig Tempo zu viel durch den so wohlbekannten Blitzer rauscht. Der Ärger ist groß, zumal die Situation vermeidbar gewesen wäre. Die gerechte Strafe kommt jedoch völlig zurecht. Hilfreiche Gadgets wie Blitzerwarner sorgen für eine erhöhte Aufmerksamkeit während der Fahrt und warnen zusätzlich noch vor Gefahren.

Drive One Blitzerwarner - Das sind die Funktionen

Der Blitzerwarner von Drive One schlüpft in die Rolle eines aufmerksamen Beifahrers, der indirekt ständig die Straßenlage im Blick behält. Für den Preis von 19 Euro erhält man den kompakten Assistenten, der dank seiner Vernetztheit immer auf dem neuesten Stand sein soll - sei es für mobile oder fest installierte Blitzer. Die Daten bezieht der Drive One Blitzerwarner laut Hersteller über einschlägige Online-Datenbanken und andere Nutzer:innen. Per Tastendruck gibt das Gerät bisher unbekannte Radarfallen und Gefahrenstellen an andere Nutzer weiter. Ebenso fallen laut der Angaben für die Nutzung keine Gebühren oder ein Abo-Modell an.

So wird der Blitzerwarner im Auto genutzt

Das nur 34 Gramm schwere Gerät kann an einer beliebigen Position am Armaturenbrett befestigt werden. Eine externe Stromquelle benötigt der Blitzerwarner nicht. Die mitgelieferte Batterie soll bis zu zwei Jahre lang die Energieversorgung sicherstellen. Um den Drive One Blitzerwarner nutzen zu können, wird die gleichnamige App auf das Smartphone geladen, welche sich im Anschluss mit dem kleinen Assistenten koppelt. Anschließend soll die Bedienung des Smartphones keine Rolle mehr spielen, da der Drive One sich im Hintergrund selbstständig um die benötigten Verkehrsdaten kümmert.

Zusätzliches Zubehör von Drive One: Parkuhr

Im Paket ist der Drive One Blitzerwarner mitsamt Parkuhr erhältlich. Die digitale Parkuhr wird wie gewöhnlich gut sichtbar hinter der Frontscheibe angebracht. Durch einen Bewegungssensor soll die Uhr erkennen, sobald sich das Fahrzeug im Stillstand befindet. Steht das Auto länger als 20 Sekunden, wird die Ankunftszeit automatisch eingestellt. Laut Hersteller ist ebenso eine manuelle Programmierung der Parkuhr möglich. Das Bundle bestehend aus dem Drive One Blitzerwarner und der Parkuhr kostet 57 Euro.

Blitzerwarner: Alternativen bei Amazon kaufen

Mit am bekanntesten ist der Ooono Blitzerwarner Co-Driver No. 1 für einen Preis von 49 Euro. Auch er aktualisiert die Verkehrsdaten in Echtzeit und informiert per Knopfdruck andere Verkehrsteilnehmer.

Für 49 Euro lockt der Blitzerwarner Saphe One+ laut Hersteller Saphe mit einer Gemeinschaft von elf Millionen Fahrer:innen, die die Datenbank stetig aktuell halten. Die eingebaute Batterie soll ebenso für zwei Jahre Strom liefern.

Die rechtliche Situation zu Blitzerwarnern

In Deutschland ist der Kauf und Besitz von Blitzerwarnern gesetzlich nicht untersagt. Die Geräte dürfen lediglich während der Fahrt nicht genutzt werden. Laut Paragraph 23 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung (StVO) darf ein Fahrzeugführer kein technisches Gerät betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören.

