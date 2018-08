... in die Landschaft ein. Die blaue Farbe ist übrigens nicht zufällig gewählt, sondern soll für eine klare Unterscheidung zu den deutlich unauffälliger lackierten Blitzern sorgen und so erschrockenen Reaktionen überraschter Autofahrer entgegenwirken.

Seit einiger Zeit stellt das vom Bundesverkehrsministerium mit dem Betrieb des Lkw-Mautsystems beauftragte Unternehmen Toll Collect neue blaue Kontrollsäulen auf, die auf den ersten Blick für einen Blitzer gehalten werden könnten. Doch egal wie schnell Autofahrer an den "blauen Blitzern" vorbeifahren, ein teures Foto bekommen sie hier nicht. Der Hintergrund der auffälligen Säulen ist die Lkw-Maut, die von Toll Collect nun auch abseits von Autobahnen permanent kontrolliert werden soll. Die ersten blauen Säulen wurden in Sarstedt bei Hildesheim aufgestellt, in den folgenden Wochen und Monaten soll ein ganzes Netz der Säulen entstehen, um ab 2018 eine flächendeckende automatische Kontrolle der Mauterhebung realisieren zu können. Ab dem 1. Juli 2018 tritt die Erhebung der Lkw-Maut in Deutschland auch auf allen Bundesstraßen in Kraft – was die Überwachung von 40.000 zusätzlichen Kilometern Bundesstraße unumgänglich macht.

Maut-/Kontrollsäulen machen keine Blitzer-Fotos