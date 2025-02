Muscle-Car goes Elektro: Dodge Challenger mit Tesla-Technik 1020 Tesla-PS im Dodge Challenger

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Foto: Boostedboikyle via Instagram

Die Armaturen fanden mitsamt dem Lenkrad und der Mittelkonsole ihren Weg in den Innenraum.

Foto: Boostedboikyle via Instagram

Genie oder Wahnsinn? Ursprünglich wollte der Youtuber den Antrieb in einem Honda Odyssey unterbringen.

Foto: Boostedboikyle via Instagram

Das Fahrzeug ist rund 300 kg leichter, als ein serienmäßiger Tesla Model S Plaid. Der Antrieb hat also leichtes Spiel.

Foto: Boostedboikyle via Instagram

Foto: BoostedBoiKyle via Youtube

Foto: Boostedboikyle via Instagram

Von außen sieht man dem Challenger von Kyle Wade seine Leistung von 1020 PS (750 kW) nicht an.

Foto: Boostedboikyle via Instagram

Klingt komisch, ist aber so: Der Youtuber Kyle Wade aus den USA hat die Karosserie eines Dodge Challenger über das Chassis eines Tesla Model S Plaid gestülpt. Alle Infos und Details zum irrwitzigen Umbau hier!

Was macht man mit einem verunfallten Tesla Model S Plaid, dessen Antrieb noch intakt ist? Genau diese Frage hat sich der Youtuber Kyle Wade aus den USA auch gestellt. Ursprünglich sollte der 1020 PS (750 kW) starke Tesla-Antrieb seinen Weg in einen Honda Odyssey Van finden, doch die zu großen technischen Hürden ließen Zweifel aufkommen. Zufälligerweise erkannte das Team jedoch, dass sich die Radstände des Dodge Challenger und des Tesla Model S Plaid bis auf wenige Millimeter gleichen. Plug-and-Play also, oder? Nicht ganz, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Gefährt ist rund 300 kg leichter als ein serienmäßiger Model S Plaid und lässt auch auf den zweiten Blick einen derartigen Umbau nicht direkt vermuten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Umbau des Dodge Challenger Hellcat zum Elektroauto im Video (Youtube):

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Trotz guter Voraussetzungen: Der Umbau des Dodge Challenger weist Tücken auf

Als Komponenten für das Elektro-Muscle-Car dienen ein verunfallter Model S Plaid und die Karosserie eines Dodge Challenger (hier erklären wir die verschiedenen Karosserieformen). Mit umfangreichen Schweißarbeiten wurde die Rohkarosse des Dodge an das Chassis des Tesla angepasst: Der Unterboden flog raus, um dem Batteriepaket Platz zu machen, die Kotflügel wurden gestutzt und die Front des Amerikaners wurde fast komplett entfernt. Zeitgleich passte das Tüftlerteam auch das Tesla-Chassis für den Zusammenbau an. Nahezu kein Stein blieb dabei auf dem anderen: Alleine die Karosseriearbeiten zogen sich über acht Monate, berichtet der Youtuber in seinem Video (siehe oben).

Auch interessant:

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Nachdem das Chassis und die Karosserie vereint wurden, ging es an den Innenraum. Da der Youtuber möglichst viel vom Interieur des Teslas in die neue Karosserie integrieren wollte, wurde kurzerhand das gesamte Armaturenbrett mit Lenkrad und Mittelkonsole angepasst und eingebaut. Zum Schluss noch die Schürzen, die Kotflügel und den Kofferraumdeckel sowie die Scheiben eingesetzt und fertig ist der elektrische Dodge Challenger. Naja, fast: Denn die Umbauten sind noch nicht beendet. Auf das Team von BoostedBoiKyle wartet noch viel Detailarbeit. Teile des Innenraums sowie die Scheinwerfer warten noch auf ihren Einbau. Außerdem denkt Kyle über ein Bodykit nach. Na, das kann ja noch spannend werden.