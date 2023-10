Das Technik-Unternehmen Incari will eine Software für digitale Tachos und Cockpits für Oldtimer anbieten. Ein alter Fiat 500 und ein DeLorean wurden bereits umgerüstet. Alles Wissenswerte zur neuen Technik!

Ein Digitaltacho in einem Oldtimer hört sich erst einmal widersprüchlich an, doch Incari will die Software tatsächlich in alte Autos bringen. Denn die Elektronikausstattung in den automobilen Klassikern darf nach heutigen Maßstäben in den meisten Fällen als rudimentär bezeichnet werden. Die Incari-Software entstand in Zusammenarbeit mit Expertenteams der Strate School of Design Bangalore und Design 1880. Als erste Prototypen dienen elektrifizierte Versionen eines DeLorean und eines Fiat 500 der ersten Generation. Im kleinen Italiener wurde der analoge Tachometer durch einen kreisrunden, digitalen Bildschirm ersetzt. Dieser kann mit dem Smartphone und einer speziellen App verbunden werden und liefert kontinuierlich Informationen, wie etwa über den Batterieverbrauch und Tachostand. Darüber hinaus kann das digitale Cockpit individuell angepasst werden. Induktionsladung und eine magnetische Smartphonehalterung komplettieren das moderne Cockpit im Oldtimer. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Oldtimer: Digitaltachos für Autos nachrüsten