Aus analog mach digital

Ein Digitaltacho in einem Oldtimer hört sich erst einmal widersprüchlich an, doch eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich.

Das Nachrüsten eines Digitaltachos im Auto ist möglich, erfordert jedoch technische Anpassungen und sorgfältige Planung. Die AUTO ZEITUNG erklärt, worauf man achten sollte.

Grundsätzlich ist es möglich, sowohl in neueren Autos als auch in Oldtimer ein digitales Kombiinstrument nachzurüsten. Dazu sollte man allerdings das richtige Produkt auswählen und beim Einbau einige wichtige Punkte beachten.

Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon



Kann man in Deutschland einen Digitaltacho nachrüsten?

Ja, in Deutschland kann ein Digitaltacho nachgerüstet werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Der Tacho muss technisch kompatibel und StVZO-konform sein und nach dem Einbau ist eine Abnahme durch eine Prüforganisation wie TÜV oder GTÜ erforderlich. Wichtig ist, dass der neue Tacho auf das Fahrzeug kalibriert ist. Dazu gehört beispielsweise die richtige Reifengröße, damit das Signal der Tachowelle richtig in km/h umgerechnet wird – dafür sorgt die sogenannte Tachoangleichung. Zudem sollte die Versicherung über die Änderung informiert werden, wenn der originale Kilometerstand nicht auf den neuen Tacho übertragen werden kann. Hier lohnt sich für den Weiterverkauf auch eine Bestätigung einer Werkstatt oder Prüfstelle einzuholen, die festhält, bei welchem Kilometerstand der Tacho getauscht wurde. Wir empfehlen, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen und sich schon vorher mit der entsprechenden Prüfstelle abzustimmen. Ebenfalls zu beachten ist, dass eine Umrüstung auf Digitaltacho bei Oldtimern dazu führen kann, dass ein H-Kennzeichen für den Oldtimer dann nicht mehr möglich ist.

Wie rüstet man einen Digitaltacho im Auto nach?

Das Nachrüsten eines Digitaltachos im Auto erfordert mehrere Schritte und sollte nicht ohne Vorkenntnisse angegangen werden. Zunächst sollte man die Kompatibilität mit dem Fahrzeug recherchieren und dann den passenden Tacho kaufen. Notwendiges Material und Werkzeuge für den Umbau können unter anderem spezielle Ausziehhaken für das Entfernen des Tachos aus seiner Umhausung im Armaturenbrett sein, Kabel-Steckverbindungen, entsprechende Adapter und Schraubwerkzeug.

Im ersten Schritt sollte man die Fahrzeugbatterie abklemmen, um Unfälle durch einen Stromschlag zu vermeiden. Der alte Tacho muss ausgebaut, die Kabel zum neuen Tacho zu den Anschlusspunkten im Fahrzeug verlegt werden. Vor dem Einbau des neuen Digitaltachos müssen alle Kabelverbindungen gemäß der Bedienungsanleitung angeschlossen sein. Beim Einsetzen des neuen Geräts ist zu beachten, dass es korrekt und sicher verankert ist. Danach kann man die Batterie anschließen, die Zündung einschalten und den Tacho nach Anleitung kalibrieren. Zunächst empfiehlt sich eine Probefahrt, um den neuen Tacho zu testen. Nach der Fertigstellung des Umbaus muss die Prüfstelle den Digitaltacho abnehmen und man sollte die Versicherung über den Umbau und den ggf. neuen Kilometerstand informieren.

Digitaltacho nachrüsten – unsere Produktempfehlungen

Piousunt GPS Geschwindigkeitsmesser

Der digitale GPS-Geschwindigkeitsmesser von Piousunt (Durchmesser: 52 mm) besteht aus Edelstahl und Antibeschlag-Glas. Er ist für den Einbau in verschiedene Fahrzeuge geeignet, vor dem Einbau sollten allerdings unbedingt geprüft werden, ob der Geschwindigkeitsmesser an die vorgesehene Stelle passt. Im Lieferumfang sind eine GPS-Antenne, ein Kabelbaum und eine Installationsanleitung enthalten.



BOROCO 2-Zoll-Auto-Digitaltachometer

Das Messgerät von Boroco (Durchmesser: 52 mm) ist laut Hersteller für Autos mit Vier-, Sechs- und Achtzylinder-Motor geeignet. Neben der Geschwindigkeit des Fahrzeugs zeigt der Tacho auch die Motordrehzahl sowie den Kilometerstand an.



Welche Alternativen gibt es für den Einbau eines Digitaltachos?

Sollte sich der Einbau eines Digitaltachos zu kompliziert erweisen oder es nicht das richtige Modell für das eigene Fahrzeug geben, können auch externe Messgerät, die auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe montiert werden können, eine Alternative sein.

Akozon Tachometer

Der Akozon Tachometer kann bis zu 13 verschiedene Fahrparameter anzeigen. Eine Installation erfolgt auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe. Zudem kann das Messgerät nach der Montage über eine Fernbedienung oder eine dazugehörige mobile App gesteuert werden.



Nizirioo Geschwindigkeitsmesser

Eine günstige Alternative für das Armaturenbrett stellt der Nizirioo Geschwindigkeitsmesser dar. Dieser soll direkt nach dem Einschalten und ohne komplizierte Installation funktionieren. Zwar bietet der Geschwindigkeitsmesser keine zusätzlichen Funktionen, dafür ist er aber für alle Automodelle geeignet.



Wie wirkt sich der Einbau eines Digitaltachos auf den Wert eines Oldtimers aus?

Der Einbau eines Digitaltachos in einen Oldtimer kann den Fahrzeugwert unterschiedlich beeinflussen. Viele Sammler:innen schätzen die Originalität, sodass Veränderungen wie ein Digitaltacho den Wert mindern können. Andererseits kann ein Digitaltacho den praktischen Wert erhöhen. Insbesondere neue Funktionen oder ein besser Überblick könnte Alltagsnutzer:innen ansprechen. Wer das Fahrzeug mit H-Kennzeichen fährt, sollte von einer Umrüstung auf einen digitalen Tacho absehen.