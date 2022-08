Platz 2: Tesla Model S Plaid

Die ersten beiden Plätze gehen nämlich an Elektroautos. Mit 750 kW (1020 PS) spielt das Tesla Model S Plaid leistungstechnisch nochmals in einer anderen Liga als der Drittplatzierte. Während die Limousine bereits in den USA irrwitzige Beschleunigungsfahrten absolviert, darf sich der deutsche Markt noch 2022 auf den ultimativen Tesla freuen.

Foto: Tesla