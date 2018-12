Toyota stoppt Zahlungen an die Deutsche Umwelthilfe. Die teils harsche Kritik an der DUH, die zahlreiche Städte wegen schlechter Luftwerte verklagt hat, sei nicht der Grund für die beendete Zusammenarbeit gewesen. Dieser Artikel wurde am 04.12.2018 aktualisiert!

Toyota stoppt Zahlungen an die Deutschen Umwelthilfe. Ein Sprecher des Automobilherstellers bestätigte das Aus der rund 20-jährigen Zusammenarbeit mit der DUH. Kritiker warfen Toyota zuletzt vor, die Deute Umwelthilfe finanziell unterstützt zu haben, um mit Fahrverboten deutschen Autohersteller zu schaden. Der Autobauer entgegnet den Vorwürfen und betonte, dass die Zusammenarbeit stets projektbezogen war. Zuletzt arbeitet man gemeinsam an einem Hybrid-Taxis-Projekt. "Wir haben nie etwas gegen den Diesel getan", betonte ein Sprecher von Toyota. Der DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch konstatierte, dass die Zuwendungen von Toyota im Laufe der Zusammenarbeit nicht mal einen Prozent des DUH-Gesamtetats von bis zu 10 Millionen betragen hätten. Trotzdem war die Kritik an Toyota und an der DUH in letzter Zeit immer größer geworden: Der japanische Autobauer betont aber, dass dies nicht der Grund gewesen sei, die gemeinsame Arbeit aufzukündigen. Neben der Tatsache, dass Toyota die Zahlungen stoppt, kündigt auch die Brauerei Krombacher die Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe. Mehr zum Thema: Hardware-Nachrüstung gegen Fahrverbote

Alles zur Blauen Plakette im Video:

Toyota stoppt Zahlungen an Deutsche Umwelthilfe (DUH)

In der Debatte um die Zukunft des Diesels steht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ohnehin schon länger in der Kritik. So fordert der CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg, der DUH die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jürgen Karpinski, bezeichnete die Umweltorganisation etwa als "grün angestrichenen Abmahnverein". Die Umwelthilfe sei "von den Bedürfnissen arbeitender Menschen genauso weit weg wie von der Arbeit für den Umweltschutz". Wer den Klimaschutz ernst nehme, dürfe den Diesel nicht verdammen. Auch Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle hatte der DUH vorgeworfen, mitverantwortlich für eine "Diffamierungskampagne" gegen den Dieselmotor zu sein. DUH-Chef Jürgen Resch wies die Kritik scharf zurück. "Die Autoindustrie wird zunehmend nervös." Mit Blick auf erhöhte Abgaswerte von Diesel-Fahrzeugen auf der Straße meinte Resch, die Autoindustrie "lüge und betrüge", sie wehre sich "dauerhaft" gegen Kontrollen. Die Umwelthilfe kämpfe dafür, dass Abgas-Grenzwerte eingehalten werden.

Kritik gegen Deutsche Umwelthilfe (DUH) nimmt zu