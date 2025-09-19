close
Alle Infos zum Ford Transit

Dethleffs e.home Eco: Elektro-Studie für die (nahe) Zukunft

Dominik Mothes Redakteur

Das Entwicklungsprojekt "Reiseziel Zukunft" des Allgäuer Herstellers trägt neue Früchte: diesmal zeigt der Dethleffs e.home Eco (2025), wie das gasfreie Wohnmobil mit Elektroantrieb der (nahen) Zukunft aussehen könnte. Hier alle Details zur Teilintegrierten-Studie!

Die Außenaufnahme zeigt den Dethleffs e.home Eco (2025) statisch von schräg vorne rechts.
Dethleffs e.home Eco (2025)

2017 startete das Entwicklungsprojekt "Reiseziel Zukunft", 2025 ist man diesem ein großes Stück näher und stellt die vollelektrische wie nachhaltige Studie e.home Eco auf die Räder.

Foto: Dethleffs
Die Außenaufnahme zeigt den Dethleffs e.home Eco (2025) statisch von schräg hinten links.
Dethleffs e.home Eco (2025)

Der Teilintegrierte steht auf dem Ford E-Transit mit 135 kW (184 PS) Leistung und einer WLTP-Reichweite von knapp 240 km – wobei Dethleffs in Zukunft auf deutlich weitere Reichweiten dank besserer Akkutechnik setzt.

Foto: Dethleffs
Das Bild zeigt ein die Kameraspiegel des Dethleffs e.home Eco (2025). Auf der linken Bildhälfte ist die Kamera in der Außenaufnahme zu sehen, die rechte Bildhälfte zeigt den Außenspiegel-Bildschirm im Cockpit.
Dethleffs e.home Eco (2025)

Damit die Reichweite auch bei aktuellem Entwicklungsstand so hoch wie möglich liegt, legt Dethleffs auch auf eine verbesserte Aerodynamik. Digitale Kamera-Außenspiegel tragen hier maßgeblich zu bei.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt die Sitzgruppe des Dethleffs e.home Eco (2025) mit Blick in Richtung Cockpit.
Dethleffs e.home Eco (2025)

Im Wohnraum lag das Augenmerk weniger auf einer ausgefallenen Aufteilung, als auf nachhaltigen Materialien. Davon zeugen bereits die Farbtöne.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt die Sitzgruppe des Dethleffs e.home Eco (2025) mit Blick in Richtung Heck.
Dethleffs e.home Eco (2025)

Die grünen Polster bestehen etwa aus Schafwolle, Arbeitsfläche und Tischplatte aus Popcorn. Für die Bodenbeschichtung wählte man Linoleum.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt die Küche des Dethleffs e.home Eco (2025).
Dethleffs e.home Eco (2025)

Nicht nur das Basisfahrzeug verzichtet auf fossile Brennstoffe: Der gesamte Ausbau ist gasfrei gehalten, darunter auch die Küche mit Induktionsfeld statt Gaskochern.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt die Einzelbetten des Dethleffs e.home Eco (2025).
Dethleffs e.home Eco (2025)

Zwei Einzelbetten im Heck lassen erahnen, dass ein nachhaltiger Teilintegrierter keine Zukunftsmusik sein muss. Es geht auch im klassischen Gewand eines schmalen Teilintegrierten mit bewährtem Grundriss.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt das digitale Bedienpanel des Dethleffs e.home Eco (2025).
Dethleffs e.home Eco (2025)

Digital ist das "Reiseziel Zukunft" natürlich auch: Per Bedienpanel lässt sich die Bordtechnik überwachen.

Foto: Dethleffs
Die Außenaufnahme zeigt ein Solarpanel auf der Rückwand des Dethleffs e.home Eco (2025).
Dethleffs e.home Eco (2025)

Klebe-Solarzellen mit insgesamt 1700 W Leistung sorgen dafür, dass der gasfreie Camper auch ohne Landstrom-Anschluss funktioniert.

Foto: Dethleffs

 

Elektrocamper-Studie: Dethleffs e.home Eco (2025) gibt Ausblick

In der Automobilbranche stehen die Zeichen bei vielen Herstellern voll auf Elektromobilität. In der Caravaning-Branche war die Offenheit gegenüber alternativen Antrieben bisher eher zurückhaltend, was sicherlich auch den Basisfahrzeug-Herstellern, hohen Preisen und Gewichten sowie der insbesondere auf langen Autobahnetappen störend geringe Reichweite großer Elektrotransporter zurückzuführen ist. Unter dem Projekt "Reisemobil Zukunft" experimentiert Dethleffs bereits seit 2017, als der Dethleffs E.Home als Elektro-Wohnmobil auf Iveco Daily auf dem Caravan Salon Düsseldorf debütierte. Es folgten ein auf E-Betrieb ausgelegter Caravan sowie der Dethleffs Globevan e.hybrid als Aufstelldach-Campingbus mit Plug-in-Hybridantrieb auf Ford Tourneo Custom Basis.

Mit der jüngsten Studie Dethleffs e.home Eco (2025) setzt die Hymer-Tochtermarke aus Isny aber erstmals nicht nur auf E-Antrieb und einen gasfreien Ausbau. Der Teilintegrierte auf Ford E-Transit Basis setzt nämlich nicht nur auf den 135 kW (184 PS) starken Elektroantrieb des Transporters und bis zu 240 km WLTP-Reichweite, sondern auch auf einen Aufbau mit hohem Recyclinganteil oder Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Beispiele sind Popcornplatten im Interieur oder eine Isolierung aus recycelten PET-Flaschen zwischen den Flachs-Sandwichplatten des Aufbaus. Damit das Reisemobil auch näher an die Reichweite herankommt, wurde auch an der Aerodynamik des Teilintegrierten gefeilt. Darunter auch digitale Außenspiegel: Dethleffs setzt auf Kameras an der T-Haube, wie sie bei großen Lkw à la Mercedes Actros mittlerweile ebenfalls üblich sind.
Verzicht auf fossile Brennstoffe: Gasfreie Ausstattung

Natürlich soll die Studie Dethleffs e.home Eco (2025) nicht nur theoretisch zeigen, wie das nachhaltige Reisemobil der (nahen) Zukunft aussehen soll, sondern auch praktisch. Der Konzept-Camper ist daher voll funktionsfähig ausgestattet. Im Wohnraum lag das Augenmerk weniger auf einer ausgefallenen Aufteilung, als auf nachhaltigen Materialien. Der Innenraum folgt dabei dem typischen Einzelbett-Aufbau mit Vierer-Dinette und Seitenküche. Doch bereits die grün-braune Farbgebung des Wohnraums vermittelt den umweltbewussten Ansatz der Allgäuer:innen. Die Polster bestehen etwa aus Schafwolle, Tischplatte und Arbeitsflächen aus erwähntem, von der Universität Göttingen entwickelten Werkstoff auf Popcorn-Basis, der Boden aus Linoleum – also Leinöl, Naturharzen, Korkmehl und Jutegewebe.

Die Innenaufnahme zeigt die Sitzgruppe des Dethleffs e.home Eco (2025) mit Blick in Richtung Heck.
Foto: Dethleffs

Diesel und Gas werden komplett aus dem Wohnmobil verbannt. Eine von Truma entwickelte und per Landstrom betriebene Wärmepumpe übernimmt die Klimatisierung an Bord, ein elektrischer Boiler übernimmt ganz frei von fossilen Brennstoffen die Warmwasserversorgung im Wohnmobil. Und auch die Küche ist vollelektrisch: Gekocht wird ausschließlich auf Induktionsfeldern. Damit der Camper nicht nur auf Landstrom angewiesen ist, laden Klebe-Solarzellen auf dem Dach, aber auch auf T-Haube und der Heckwand maximal 1700 W Sonnenstrom in die Aufbaubatterie nach.

Wie viel des e.home Eco (2025) am Ende in Serienmodellen landet, bleibt abzuwarten. Insbesondere im Bereich batteriebetriebener Basisfahrzeuge. Zwar betont Dethleffs, dass das Angebot im Vergleich zum Auftakt des Entwicklungsprojekts 2017 erheblich gewachsen ist, die Reichweite aber noch oft ein Problem darstellt. Neben verringertem Luftwiderstand sehen die Allgäuer:innen aber vornehmlich durch noch besser Akkutechnik von Seiten der Hersteller Chancen für "deutlich höhere Reichweiten", so Dethleffs.

