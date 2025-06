Dacia Duster Rückruf 2025: Probleme mit ABS-System

Dacia ruft weltweit 3000 Duster in die Werkstätten zurückrufen. In Deutschland sind 1250 Exemplare betroffen. Grund ist ein technischer Mangel am hinteren ABS-Kabelstrang, wie aus der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Konkret kann das Kabel an der Reifenflanke schleifen, was im schlimmsten Fall zum Ausfall der sicherheitsrelevanten Assistenzsysteme ABS und ESP führt.

Betroffen sind lediglich Exemplare mit Allrad, die im Zeitraum vom 19. Juni bis 3. September 2024 produziert wurden. Beruhigend: Bislang sind dem Hersteller keine Sach- oder Personenschäden bekannt, die direkt auf den Mangel zurückzuführen wären. Dennoch rät Dacia zur Überprüfung der Fahrzeuge. Halter:innen sollten sich an ihre Vertragswerkstatt wenden oder direkt mit Dacia Deutschland Kontakt aufnehmen. Der Hersteller hat den Rückrufcode 0EGV vergeben. Die Überwachung der Maßnahme erfolgt durch das KBA unter der Referenznummer 15066R.

Dacia Jogger Rückruf (2025)

Seit 2022 ist der Dacia Jogger erhältlich, nun wird der Kompaktvan des rumänischen Autoherstellers erstmals zurückgerufen. Weltweit betrifft es über 5600 Fahrzeuge, in Deutschland sind knapp über 1000 Exemplare vom Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die im Jahr 2024 produziert wurden. Bei ihnen kann sich aufgrund eines Montagefehlers an den hinteren Achsschenkelschrauben ein Hinterrad lösen. In der Folge kann dies zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug und einer damit einhergehenden erhöhte Unfallgefahr führen.

Zum Hintergrund des Montagefehlers: Das Rad ist mit acht Schrauben fixiert. Es besteht die Gefahr, dass bei einer Schraube nicht das exakte Drehmoment angewendet wurde. Somit könnte die Zugkraft nicht gegeben sein und es ein minimales Spiel geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist laut Sprechern von Dacia sehr gering, aber zur Sicherheit werden die acht entsprechenden Schrauben getauscht. Es sei auch bislang nicht zu Vorfällen gekommen.

Halter:innen eines betroffenen Fahrzeuges werden vom KBA angeschrieben und gebeten, die Dacia-Hotline zu kontaktieren oder eine Vertragswerkstatt aufzusuchen. Dort werden die Schrauben innerhalb einer halben Stunde kostenfrei ersetzt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) listet den Rückruf unter der Referenznummer "14712R", der Autobauer nutzt den internen Code "0EKB".