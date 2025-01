Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Teslas jüngstes Modell, der Cybertruck, wird in Europa noch nicht angeboten, laboriert allerdings ebenfalls an dem fehlerhaften Reifendruckwarner.

Das teilweise in Deutschland gefertigte E-SUV Model Y leidet an einem Softwareproblem, das sein Reifendrucküberwachungssystem betrifft. Ein Update soll den Bug eliminieren.

Die Rückruf-Welle bei Tesla ebbt nicht ab. Bei fast 700.000 Model 3, Model Y und dem Cybertruck funktioniert das Reifendruckwarnsystem nicht wie gewünscht. Das Problem soll sich allerdings ohne Werkstattbesuch regeln lassen.

Bei über 694.000 Tesla der Baureihen Model 3, Model Y und Cybertruck kann das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) fehlerhaft sein. Der Autobauer wurde deshalb von der amerikanischen Behörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dazu aufgefordert, die betroffenen Fahrzeuge zurückzurufen und das Problem zu eliminieren. Da der Fehler aber durch die Software bedingt ist, lässt er sich auch über ein Over the air-Update beseitigen. Die Halter:innen der Fahrzeuge müssen deshalb nur die neueste Software-Version installieren. Nur falls dies nicht gelingen sollte, wird ein Besuch in der Werkstatt fällig.

Falscher Reifendruck erhöht das Unfallrisiko für die betroffenen Tesla

Konkret besteht das Problem darin, dass falscher Reifendruck unter bestimmten Bedingungen nicht per Warnzeichen signalisiert wird. Damit einher geht ein erhöhtes Unfallrisiko, da falscher Reifendruck das Fahr- und Bremsverhalten beeinträchtigt und den Reifenverschleiß fördert. Im Extremfall droht ein Reifenplatzer. Betroffen sind weltweit viele Fahrzeuge der Baureihen Model 3, Model Y und des nicht in Europa angebotenen Cybertruck, die zwischen 2017 und 2024 gebaut wurden. Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt hat sich noch nicht zu dem Thema geäußert und auch keinen Rückruf in Deutschland angeordnet.

Die Modelle der amerikanischen Marke sind überdurchschnittlich häufig von Rückrufen betroffen (Rückrufaktionen besser nicht ignorieren). Insbesondere die umstrittenen Tesla-Fahrassistenten, einst als Autopilot beworben und verkauft, führten in der Vergangenheit zu zahlreichen Korrekturen und Rückrufaktionen.