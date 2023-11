Der Dacia Duster (2024) startet nach rund sieben Jahren und zahlreichen Updates in eine neue Modellgeneration. Mit der dritten Generation steht der Rumäne auch auf einer neuen Plattform und setzt auf eine neue Motorenpalette. In seinen Dimensionen ist er sich weitestgehend treu geblieben, wirkt aber durch zahlreiche modernen Upgrades und Features deutliche erwachsener als vorher. Was genau das bedeutet und wie die preisliche Zukunft des Dacia Duster (2024) aussieht, erklärt AUTO ZEITUNGS-Redakteurin Leslie Schraut im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

