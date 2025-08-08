close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Dacia Bigster

Dacia Bigster im Fahrbericht: Preisbrecher gegen Tiguan & Co.

Jan Becher Videoredakteur
Max Grigo Redakteur
Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Video Platzhalter

Bezahlbar? Das können wir auch in groß! So oder so ähnlich dürfte die Devise gelautet haben bei der Entwicklung des neuen Dacia Bigster. Dabei wildert Dacia mit dem Bigster zum Kampfpreis ab 23.990 Euro (Stand: April 2025) erstmals im Revier des VW Tiguan.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Der Dacia Bigster (2025) fährt durch eine Stadt, von vorne rechts fotografiert.
Neuer Dacia Bigster (2025) Das kann der Preisbrecher

Nützliches Zubehör rund um den Plug-in-Hybrid:

Amazon
ABSINA Typ 2 Ladekabel 11 kW für Hybrid & Elektroauto, 5 m
149.99 €
199.99 €
-25%
Zum Produkt
Amazon
Tera Smart EV Typ-2-Wallbox mit App, 11 kW, 16 A, 400 V
379.99 €
Zum Produkt
Amazon
EVPEIWE Ladekabeltasche für den Kofferraum
19.99 €
Zum Produkt
Amazon
Parkwächter E1 Kabel-Organizer für Wallbox mit Schloss
23.99 €
Zum Produkt
Amazon
DJI Power 1000 tragbare Powerstation
699.00 €
999.00 €
-30%
Zum Produkt

Wir fahren im Video den mit 140 PS (130 kW) etwas stärkeren der beiden verfügbaren Mildhybride und klären, ob das Kompakt-SUV hält, was es verspricht.

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.
Tags:
Gewinnspiel Caravan Salon 2022
Caravan Salon-Tickets gewinnen
Fünfmal zwei Eintrittskarten
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.