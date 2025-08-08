Bezahlbar? Das können wir auch in groß! So oder so ähnlich dürfte die Devise gelautet haben bei der Entwicklung des neuen Dacia Bigster. Dabei wildert Dacia mit dem Bigster zum Kampfpreis ab 23.990 Euro (Stand: April 2025) erstmals im Revier des VW Tiguan.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Dacia Bigster (2025) Das kann der Preisbrecher

Nützliches Zubehör rund um den Plug-in-Hybrid:



Wir fahren im Video den mit 140 PS (130 kW) etwas stärkeren der beiden verfügbaren Mildhybride und klären, ob das Kompakt-SUV hält, was es verspricht.



Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.