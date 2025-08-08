Alle Infos zum Dacia Bigster
Dacia Bigster im Fahrbericht: Preisbrecher gegen Tiguan & Co.
Bezahlbar? Das können wir auch in groß! So oder so ähnlich dürfte die Devise gelautet haben bei der Entwicklung des neuen Dacia Bigster. Dabei wildert Dacia mit dem Bigster zum Kampfpreis ab 23.990 Euro (Stand: April 2025) erstmals im Revier des VW Tiguan.
Wir fahren im Video den mit 140 PS (130 kW) etwas stärkeren der beiden verfügbaren Mildhybride und klären, ob das Kompakt-SUV hält, was es verspricht.
