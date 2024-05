Platz für sperrige Dachkoffer schaffen

Eine Dachbox-Wandhalterung löst endgültig das Stauraumproblem in der Garage. Wir zeigen die besten Produkte und erklären, wie man sich selbst eine Halterung für den Dachkoffer bauen kann.

Zwei- oder dreimal im Jahr sitzt die Dachbox auf dem Auto – meist im Sommerurlaub, den Winterferien oder im Osterurlaub. Während der restlichen Zeit verstaubt die große Box fürs Auto in der Garage und stiehlt Platz. Mit einer Wandhalterung verschwindet der Dachkoffer fast unsichtbar in der Garage. Neben professionellen, gebrauchsfertigen Halterungen samt Montagematerial von Marken wie Thule oder Kamei gibt es günstigere Lösungen aus dem Zubehörhandel oder dem Baumarkt. Hobbyschrauber:innen können sich auch mit ein wenig Geschick selbst eine Halterung zum Aufbewahren der Dachbox bauen.

Wofür braucht man einen Dachbox-Wandhalter?

Wandhalterungen für Dachboxen verstauen die großen und sperrigen Boxen – oder auch ein Surfbrett – platzsparend an der Decke oder Seitenwand einer Garage oder im Keller. Das hat den großen Vorteil, dass eine ungenutzte Ecke des Raums nun sinnvoll genutzt werden kann. Viele Arme oder U-Bügel nehmen die Boxen auch mit ein wenig Inhalt auf – je nach Gewicht der Dachbox selbst. Einige Hersteller bieten auch eine verstellbare Halterung an, so dass bei einem Dachbox-Wechsel nicht neue Halterungen montiert werden müssen.

Dachbox-Wandhalterungen im Vergleich

In Onlineshops und im Autozubehörhandel gibt es eine große Auswahl an Halterungen für Dachboxen. Dabei müssen Autofahrer:innen nicht unbedingt auf Produkte des Dachbox-Herstellers zurückgreifen. Günstige Lösungen sind oft genauso sicher und universell einsetzbar.

Lanco Wandhalterung

Das Praktische an der Wandhalterung von Lanco sind die verstellbaren Teleskop-Bügel. Sie lassen sich zwischen 30 und 40 cm Breite stufenlos variieren und eignen sich deshalb für viele unterschiedliche Modelle. Zum Paket zählen passende Dübel, Schrauben und eine Montageanleitung. Bei Nichtbenutzung lassen sich die Arme in Schwarz einklappen. An den Flanken bieten Soft-Bumper einen Schutz gegen Kratzer auf der Dachbox.



Nordrive N60050 Wandhalterung

Bei dem Haltesystem Nordrive N60050 handelt es sich um zwei Stahlbügel in Schwarz und Silber, die an der Wand befestigt werden und sich bei Nichtgebrauch abklappen lassen. Die verstellbaren Teleskop-Arme lassen eine Breite von 35 bis 52 cm zu.



QLS verstellbare Wandhalter

Auf den beiden 33 bis 57 cm langen Wandhalterungs-Haken von QLS werden Sportgeräte, Skiboxen, Dachkoffer oder auch Gartengeräte einfach aufgelegt. Dank stufenlos verstellbarer Haltearme passt sich die Wandhalterung flexibel an den zu verwahrenden Gegenstand an.



QLS Universalhalterung für Dachboxen und Skier

Mit diesen beiden gepolsterten Stangen aus Stahl von QLS lassen sich breite Skiboxen, Surfbrett, Snowboard oder Skier einfach und sicher verstauen. Die 82,5 cm langen Ausleger bieten eine maximale Tragfähigkeit von 25 kg. Zum Inhalt zählen zwei U-Bügel inklusive Montagesatz für eine einfache Montage.



QLS Universalhalter für Dachboxen und Kanus

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 100 kg eignet sich diese QLS Dachbox-Halterung auch für größere Dachboxen oder sogar Kanus. Sie wird einfach an der Wand befestigt und nimmt dank ihrer verstellbaren Breite verschiedene Dachboxgrößen auf.



Thule Wandhalter

Autoaufbewahrungs-Spezialist Thule vertreibt für seine Dachbox einen eigenen Wandhalter, der eine Tragfähigkeit von bis zu 40 kg bietet und einfach zu montieren ist. Bei Nichtbenutzung lässt sich der Auffanghaken von Thule einklappen.



Kamei Wandhalterung für Dachbox

Der verstellbare Wandhalter von Kamei lässt sich einfach montieren und hält auch andere Gegenstände wie Skier, Snowboards oder Surfboards fest. Praktisch: Bei Nichtgebrauch wird die Dachbox-Halterung einfach zur Seite geklappt. Tragkraft: 30 kg, einfache Montage.



Thule MultiLift

Genug Platz an der Decke? Dann ist auch der MultiLift von Thule eine geeignete Alternative, um die Dachbox platzsparend zu verstauen. Laut Hersteller lassen sich mit dem Seilzug-Lift bis zu 100 kg verstauen. Neben Dachboxen eignet sich die Halterung auch für andere sperrige Gegenstände wie Kanus, Kajaks, Surfbretter, Standup-Paddleboards oder Snowboards.



Sind Wandhalterungen universell für alle Dachbox-Marken?

Je nach Hersteller und Modell nehmen die Wandhalter verschiedene Dachboxen-Modelle auf. Universell einsetzbare Halterungen, die in der Länge variabel sind, eignen sich für die meisten gängigen Modelle. Wichtig ist dabei nicht nur die Breite der Halter, sondern auch die Tragkraft. Sorgfältig angebrachte Universalhalter nehmen zwischen 20 und 60 kg schwere Lasten auf.

Kann man eine Dachbox-Wandhalterung selbst bauen?

Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich Wandhalter für Dachboxen auch selbst bauen. Die meisten Baumärkte verkaufen universelle und zum Teil variable Arme oder Haken, die mit mehreren Schrauben an der Wand befestigt werden. Natürlich sollten die Maße des Dachkoffers vor dem Kauf bekannt sein.

Da hier jedoch weder Montagematerial beiliegt noch eine Tragkraft angegeben werden kann, sind DIY-Lösungen auf eigene Gefahr zu montieren. Unser Tipp: Möglichst lange Schrauben und Dübel halten die Konstruktion sicher an der Garagenwand. Überzüge aus Gummi oder Schaumstoff schützen die Dachbox vor Beschädigungen und Kratzern.

Gibt es andere Möglichkeiten die Dachbox zu lagern?

Neben Wandhalterungen eignen sich auch Dachschlingen unter dem Garagendach. Dabei halten zwei bis drei ausreichend starke Gurte oder Drahtseil die Box unter dem Dach. Die Seile werden mit Schwerlast-Ankern im Garagendach befestigt. Das funktioniert allerdings nur, wenn das Garagendach stabil genug für die Last ist und ausreichend Höhe besitzt. Vorsicht bei Vans oder SUV. Wer mit einer montierten Dachbox nicht in die Garage fahren kann, bekommt sie in der Regel auch nicht unters Garagendach montiert.