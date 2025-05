Cupra lockt mit neuer Garantie

Die Garantie auf Neuwagen beträgt bei den meisten europäischen Autobauern zwei Jahre. Globaler Spitzenreiter ist die koreanische Marke Kia mit sieben Jahren. Doch nun zieht Cupra nach!

Fünf Jahre Neuwagengarantie bei Curpa

Autohersteller aus Europa geben üblicherweise zwei Jahre Herstellergarantie auf ihre Neuwagen. Nur wenige sind großzügiger, wie etwa Fiat und Alfa Romeo mit vier Jahren oder Jaguar mit fünf. Wer länger sorglos fahren möchte, muss ein Modell aus Korea oder Japan kaufen, hier verspricht Mazda beispielsweise sechs und Kia sogar sieben Jahre Garantie. Cupra zieht nun mit einer Neuwagengarantie (der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung hier erklärt) von fünf Jahren nicht nur an seinen Konzern-Geschwistermarken, sondern auch an allen anderen EU-Marken vorbei. Somit setzt sich Cupra auch hinsichtlich der Herstellergarantie deutlich von der einstigen Muttermarke Seat ab, deren Relevanz immer weiter abnimmt. Gleich auf mit Jaguar, garantiert Cupra seit dem 21. Dezember 2023 fünf Jahre Sorgenfreiheit "hinsichtlich aller Mängel in Werkstoff und Werkarbeit" oder bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Zum Vergleich: Bei Fiat sind es nur 40.000 km, bei Alfa Romeo gibt es hingegen keine Kilometerbeschränkung. Weiter, nämlich 160.000 km (oder fünf Jahre), fährt man nur bei Subaru. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

