Der Fünfzylinder feiert seinen Ausstand

Der Fünfzylinder im Cupra-Crossver feiert seinen Ausstand – mit zwei Cupra Formentor VZ5 Limited Edition-Sondermodellen in Century Bronze oder Enceladus Grey Matt.

Sondermodelle: Das kosten die Cupra Formentor VZ5 Limited Editions (2024)

Mit zwei Cupra Formentor VZ5 Limited Editions feiert die spanische VW-Tochter die Fünfzylinder-Variante, die damit auch ihren Ausstand gibt. Von jedem der beiden Sondermodelle produziert Cupra 222 Einheiten – als Hinweis auf das Gründungsdatum von Cupra am 22. Februar 2018. Besondere Farben und Designdetails zeichnen die beiden vollausgestatteten Limited Editions in den Mattlackierungen Century Bronze oder Enceladus Grey Matt aus. Neben Spiegelabdeckungen und Auspuffrohren in Carbon-Kupfer prägen kupferfarbene 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel verchromte Schriftzüge und kupferfarbene Logos innen und außen die Optik des Century Bronze. Das Sondermodell in Enceladus Grey verfügt über dunkel verchromte Schriftzüge und Logos, schwarze Spiegelabdeckungen und Auspuffrohre aus Carbonfaser sowie schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen (optional: Kupfer). Der Innenraum beider Cupra Formentor VZ5 Limited Editions ist schwarz gehalten, garniert von kupferfarbenen Nähten.

Beide Sondermodelle sind zudem mit lasergravierten Nummern in der Türverkleidung versehen. Beim Antrieb handelt es sich um den bekannten 2,5-l-Fünfzylinder-Turbomotor mit 390 PS (287 kW) und 480 Nm Drehmoment. Die Kraft überträgt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) an alle vier Räder. Der Preis beider finalen Fünfzylinder-Modelle beträgt je 76.430 Euro (Stand: Februar 2024). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Cupra Formentor VZ5 Abt (2022) im Video: