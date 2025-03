Das Lieblingsgetränk beim Biken immer dabei

Fast jede:r kennt es: Es ist Sommer, man radelt durch die Hitze und ein erfrischendes Getränk wäre jetzt genau das Richtige. In solchen Momenten können Cupholder und Flaschenhalter die Lösung sein. Doch wie montiert man einen Cupholder und welche Modelle sind besonders empfehlenswert? AUTO ZEITUNG hat die Antworten.

Mit einfachen Montageoptionen und einer stabilen Konstruktion sind Cupholder der ideale Begleiter für entspannte Radtouren. Eine erste Empfehlung ist der Rockbros Trinkflaschenhalter (Größe: 13,5 x 7,7 x 6,8 cm). Dieser ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und dank der beiden mitgelieferten Schrauben sowie dem Schraubenschlüssel einfach am Rahmen zu befestigen.



Cupholder und Flaschenhalter fürs Fahrrad –​ unsere Empfehlungen

M-Wave Trinkflaschenhalter Lenkerbefestigung

Auch der Trinkflaschenhalter von M-Wave bietet sich als Lösung an, um die Trinkflasche am Fahrrad zu befestigen. Dieser Halter ermöglicht es, die Trinkflasche sowohl am Lenker als auch an der Sattelstütze sicher anzubringen. Mit der M/Quick Befestigung soll der Halter zudem besonders schnell montiert sein. Geeignet für Lenkerdurchmesser bis etwa 35 Millimeter und Flaschen von 0,5 bis einem Liter.



GUB Fahrrad Flaschenhalter

Der GUB Getränkehalter soll an jedem Rahmen Platz finden. Die Kunststoffform hält handelsübliche Fahrrad-Trinkflaschen sicher und geräuschfrei. Die Flasche sitzt fest und lässt sich leicht entnehmen. Mit nur 34 Gramm Gewicht ist der Halter vielseitig einsetzbar sowie für Metall- und Kunststoffflaschen geeignet.



SKS Trinkflaschenhalter-Adapter

Der Universal-Sockel von SKS ermöglicht eine Nachrüstung von Flaschenhaltern an nahezu allen Fahrrädern. Er lässt sich überall anbringen, selbst wenn keine Bohrungen vorhanden sind. Mit der SKS-typischen Quick-Release-Befestigung soll die Montage einfach von der Hand gehen. Der einstellbare Gurt erlaubt die Befestigung an Sattelstütze, Vorbau oder anderen Stellen und passt für alle Rohrdurchmesser. Dank der Winkelverstellung soll außerdem sichergestellt werden, dass die Flasche immer optimal ausgerichtet ist.



SKS Flaschenhalter MonkeyLink-AnyBottle

Die SKS Trinkflaschenhalterung ML-AnyBottle ist ein Befestigungssystem für Standard-, Thermo- und Aluminiumflaschen. Durch einen Drehmechanismus kann die Flasche leicht vom Rahmen gelöst und nach Gebrauch automatisch wieder verriegelt werden. Wer keine Befestigungsmöglichkeit am Rahmen hat, kann auch auf den SKS Anywhere-Adapter zurückgreifen.



Wild Man Fahrrad Flaschenhalter

Die Flaschenhalterung von Wild Man passt dank ihren Maßen von 13,7 mal 7,8 mal 7,8 cm und der schwarzen Farbe perfekt zu vielen Fahrradtypen. Die einfache Montage mit den mitgelieferten Schrauben und dem Inbusschlüssel ermöglicht eine flexible Befestigung an jedem Fahrrad. Hergestellt aus robustem Plastik, soll sie laut Hersteller langlebig und widerstandsfähig gegen Stöße und Stürze sein.



uxcell Flaschenhalter

Für Fahrräder und Motorräder kann der Getränkehalter von Uxcell verwendet werden. Die kompakte Bauweise und das leichte Gewicht machen ihn praktisch und einfach zu handhaben – ein idealer Begleiter also für Rad- und Motorradtouren. Der Halter nimmt die meisten gängigen Flaschen auf und ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen. Passend für Lenker mit einem Durchmesser von 26 Millimetern.



ELITE FAHRRAD-FLASCHENHALTER CIUSSI SCHWARZ

Die Flaschenhalter von Elite bestehen aus Aluminium und bieten mit ihren elastischen Knöpfen an den Seiten sicheren Halt für die Flasche. Durch diese Konstruktion wird eine vibrationsfreie Fixierung der Flasche gewährleistet. Mit einem Gewicht von nur 78 Gramm sind sie zudem leicht und einfach zu handhaben. Erhältlich sind sie in der Farbe Schwarz.



Vaude Trinkgürtel

Wenn man lieber auf die Befestigung eines Flaschenhalters verzichten möchte, kann man auch den Trinkgürtel von Vaude verwenden. Die kompakte Hüfttasche ermöglicht Trinken während der Fahrt. Zudem sorgen reflektierende Elemente und die Befestigungsmöglichkeit für ein Blinklicht für mehr Sicherheit im Dunkeln.



Passende Trinkflaschen für die Fahrradtour

Für die nötoge Erfrischung beim Biken im Sommer sorgt die richtige Flasche gefüllt mit Wasser oder dem Lieblings-ISO-Getränk. Empfehlenswerte Produkte:

Wie montiert man einen Cupholder am Fahrrad?

Die Installation eines Getränkehalters am Fahrrad ist ein unkomplizierter Vorgang. Zuerst wählt man den geeigneten Befestigungsort am Fahrrad aus. In der Regel ist dies am Lenker oder am Rahmen. Anschließend bereitet man die Befestigungsklemmen oder Schrauben vor, abhängig von der Art des Montagesystems, das der Cupholder verwendet. Danach kann man den Getränkehalter sorgfältig an der ausgewählten Stelle positionieren und ihn mithilfe der Klemmen oder Schrauben befestigen. Es ist wichtig darauf zu achten, dass er stabil und richtig ausgerichtet ist. Nach einer kurzen Testfahrt sollte man die Montage erneut überprüfen, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig hält und bei Bedarf gelockerte Schrauben nochmal nachziehen.

Kann man Cupholder auch an E-Bikes montieren?

Ja, die meisten Cupholder oder Getränkehalter können problemlos an E-Bikes montiert werden. Die meisten E-Bikes verfügen über geeignete Montagepunkte am Rahmen oder am Lenker, an denen diese Zubehörteile befestigt werden können. Wichtig ist auch eine stabile Montage, damit das Getränk während der Fahrt sicher gehalten wird. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass der ausgewählte Cupholder auch zum entsprechenden E-Bike-Modell und Rahmen passt.

Ist ein Cupholder am Fahrrad sicher?

Die Sicherheit eines Cupholders am Fahrrad hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter die Qualität des Cupholders selbst, die Art der Montage und die Stabilität der eingesetzten Flasche während der Fahrt. Ein gut montierter und stabiler Getränkehalter kann sicher sein und das Getränk zuverlässig halten. Wenn Zweifel an der Sicherheit bestehen oder der Cupholder nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte er ersetzt oder repariert werden.