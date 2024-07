Darum erfreuen sich Fahrradrucksäcke großer Beliebtheit

Mit dem Fahrrad zur Arbeit? Wohin mit Laptop, Schreibmaterial und Kleinkram? Fahrradrucksäcke sind praktische Packesel, die obendrein nützliche Funktionen bieten. Produktcheck!

Autos sind praktisch. Sie bieten Komfort, Schutz vor den Elementen und Stauraum. Viele Pendler:innen setzen aber vor allem in der hellen Jahreszeit auf den guten alten Drahtesel. Die sportliche Aktivität beim Radfahren ist ein positiver Aspekt, den viele wertschätzen. Doch auch das Angebot vieler Arbeitgeber:innen ein Job-Rad zu leasen, bringt heutzutage viele Pendler:innen auf den Sattel. Doch wohin mit den Arbeitsmaterialien oder einem Getränk für unterwegs? Ein Favorit vieler Fahrradfahrer:innen: die Umhängetasche oder Gepäcktaschen. Doch mittlerweile feiern auch klassische Fahrradrucksäcke ein Comeback.

Warum sind Fahrradrucksäcke empfehlenswert?

Im Gegensatz zu einer Gepäcktasche entfällt bei einem Fahrradrucksack logischerweise die Demontage. Auch muss diese nicht nach erfolgreicher Ankunft in die Räumlichkeiten getragen werden. Ein Fahrradrucksack bietet zusätzlich die Möglichkeit, als völlig herkömmlicher Rucksack genutzt zu werden. Somit kann er ebenfalls im Alltag ohne Fahrrad, sei es beim Einkaufen oder Wandern, genutzt werden und bietet einen praktischen Mehrwert. Verschiedene Modelle transportieren nicht nur, sondern schützen auch. Ein integrierter Rückenprotektor kann bei einem Sturz den nötigen Schutz ermöglichen.

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Punkt: Gewichtsverteilung. Während eine Umhängetasche den Rücken- und Schulterbereich einseitig belastet, verteilt ein Rucksack dank der Schulter-, Becken- und Brust-Gurte das Gewicht gleichmäßig.

Beliebte Fahrradrucksäcke im Check

Vaude Clubride III

Der Vaude Clubride III punktet mit klassischen Tugenden. Ergonomisch geformt fasst der Rucksack nicht nur den Laptop, sondern auch nötiges Zubehör. Der wasserdichte Wickel- und Reißverschluss sorgen für den nötigen Schutz vor Wind und Wetter. Sowohl für Damen als auch Herren geeignet.

Valkental 3-in-1 Fahrradtasche

Fahrradrucksack, Umhänge- und Fahrradtasche, all diese Funktionen soll die Valkental 3-in-1 Fahrradtasche bieten. 23 Liter Fassungsvermögen (62 x 28 x 17 cm), ein Laptopfach und diverse andere Fächer machen dieses Modell zu einem Allrounder. Dank der verschweißten Nähte soll der Schutz vor Wasser gegeben sein.

Jack Wolfskin Velocity 12

Deutlich kleiner (44 x 26 x 18 cm) mit einem Volumen von 12 Litern ist der Bike-Rucksack Velocity 12 von Jack Wolfskin. Das kleinere Fassungsvermögen des Rucksacks kommt allerdings dem Gewicht zugute. 590 Gramm Leergewicht verteilen sich durch das Aeroshape-Tragesystem nah am Körper. Belüftungsschlitze in den Rückenpolstern sorgen für frischen Wind.

Tatonka Baix 15

Für Damen als auch Herren ist ebenfalls der Tatonka Baix 15 (44 x 24 x 12 cm) geeignet. Wie die Zahl bereits verrät, fasst der Fahrradrucksack 15 Liter. Die Schultergurte aus leichtem Mesh-Gewebe, eine integrierte Helmhalterung und ein höhenverstellbarer Brust-Gurt zeichnen dieses Modell unter anderem aus. Somit eignet sich er sich nicht nur als Commuter-Daypack, sondern auch als kompakter Wanderrucksack.

CamelBak M.U.L.E. Commute 22

Der Rucksack M.U.L.E. Commute 22 von CamelBak (43 x 29 x 23 cm) ist als Commuter-Daypack ausgelegt. Das Volumen von 20 Litern soll in Verbindung mit diversen Staufächern ideal für das tägliche Pendeln sein. Damit der Laptop auch bei Regen vor Nässe geschützt ist, lässt sich dieser in einer wetterfesten Hülle einrollen. Andere Merkmale: Helmfach, Rückenteil mit Body Mapping-Technologie, Schnellzugrifftasche für Handy oder Schlüssel.

Evoc Fr Trail Blackline

Ebenfalls 20 Liter Fassungsvermögen, aber einen gänzlich anderen Ansatz wählt der FR Trail Blackline von Evoc (27 x 56,01 x 14 cm). Ein ausgewiesenes Laptopfach sucht man hier vergebens, dafür lassen sich ein Trinksystem (max. 3 Liter) und diverses Werkzeug unterbringen. Bei diesem Rucksack steht außerdem der Schutz der Radler:innen im Vordergrund. Sorge dafür trägt ein integrierter TÜV/GS zertifizierter Rückenprotektor. Achtung: Das hier gezeigte Modell in der Größe S ist für Herren ausgelegt.

Deuter Attack 18 SL

Einen Protektor-Rucksack für Damen liefert deuter mit dem Attack 18 SL (geeignet für Körpergröße von ca. 160 – 175 cm). Integraler Bestandteil ist der TÜV/GS zertifizierte Rückenprotektor, der sich bei Bedarf auch herausnehmen lässt. 18 Liter fasst der Fahrradrucksack und bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Trinksystem, Schläuche und Werkzeuge zu verstauen. Praktisch: Abnehmbare Regenhülle mit Blinklichthalterung.

Worauf beim Kauf eines Fahrradrucksacks achten?

Wasserbeständigkeit und Materialien

Der Bike-Rucksack ist während der Tour ständig den Elementen ausgesetzt. Wasserdicht sollte er somit sein. Verschweißte Nähte und Reißverschlüsse tragen dafür Sorge. Manche Modelle werden mit einer zusätzlichen Regenschutzhülle geliefert, die meist in einem extra dafür vorgesehenen Fach verstaut und auch schnell griffbereit ist. Robuste Materialien wie Nylon oder Polyester trotzen außerdem widrigen Bedingungen und ermöglichen eine lange Nutzung.

Passform und Tragekomfort

Der beste Rucksack nützt nichts, wenn der Tragekomfort und die Passform nicht optimal sind. Eine entspannte Fahrt mit dem Fahrrad wird durch Rückenschmerzen schnell zur Tortur. Eine gute Polsterung muss gegeben sein. Bestimmte Modelle sind zudem auf Körpergrößen und -typen abgestimmt. Beim Kauf also die richtige Größe auswählen! Eine gute Belüftung am Rücken ist ebenfalls nicht zu unterschätzen, wenn es um die Steigerung des Tragekomforts geht.

Sicherheit

Gerade während der dunklen Jahreszeiten ist die Sichtbarkeit des Bikes samt Fahrer:in von großer Bedeutung. Reflektierende Elemente am Fahrradrucksack oder eine Lichthalterung können die Sichtbarkeit und somit Sicherheit steigern. Manche Rucksack-Modelle sind obendrein mit einem integriertem Rückenprotektor ausgestattet, der im Falle eines Sturzes das Verletzungsrisiko minimieren kann.

Größe, Fächer und Gewicht

Wofür soll der Fahrradrucksack genutzt werden? Ein guter Fahrradrucksack ist nicht nur für die Verwendung auf dem Fahrrad oder E-Bike ausgelegt, sondern kann auch zum Einkaufen oder Wandern genutzt werden. Muss ein Fach für den Laptop vorhanden sein? Soll der Helm in einer eigenen Tasche außen am Rucksack verstaut werden können? All das sind Fragen, die man sich vor dem Kauf selbst stellen sollte. Denn je größer der Rucksack, desto mehr Gewicht fährt man auf dem Bike durch die Gegend.