Alle Infos zum Chevrolet Corvette

CX & CX.R VGT: Studien geben Ausblick auf Corvette der Zukunft

Lukas Bädorf Redakteur

Zwei Studien auf der Monterey Car Week 2025 in den USA zeigen die "Vette" der Zukunft: die Corvette CX und die Corvette CX.R Vision Gran Turismo (VGT). Eine elektrisch, die andere von einem Zweiliter-V8 befeuert!

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Gruppenbild mit den zwei Supersportwagen-Studien Chevrolet Corvette CX und CX.R VGT (2025).
Chevrolet Corvette CX/CX.R VGT (2025)

Nicht nur eine, sondern gleich zwei Studien hat Corvette auzf der Monterey Car Week 2025 präsentiert.

Foto: Chevrolet
Blick von der Seite auf die Studie Chevrolet Corvette CX, die ihre Fahrzeugfront nach vorne hochklappt, um den Einstieg in das Cockpit zu gewähren.
Chevrolet Corvette CX

Die CX bietet einen Ausblick auf kommende Corvette-Generation und überrascht mit einer extrem futuristischen Karosserie.

Foto: Chevrolet
Blick in den Innenraum der Chevrolet Corvette CX.
Chevrolet Corvette CX

Durchgestylter Innenraum mit einer angewinkelten Linienführung. Die Leistung des elektrischen Supersportlers: über 1471 kW (2000 PS)!

Foto: Chevrolet
Gruppenbild mit den zwei Supersportwagen-Studien Chevrolet Corvette CX.R VGT und CX (2025) auf der Nürburgring Nordschleife.
Chevrolet Corvette CX.R VGT/CX (2025)

Das motorsportliche Pendant zur CX ist die CX.R VGT (links). Ebenfalls 2000 PS (1471 kW) stark und ausgestattet mit einem hybridisierten 2,0-l-V8-Biturbo-Motor, der alleine schon 900 PS (662 kW) stemmt.

Foto: Chevrolet
Blick von schräg hinten auf die Chevrolet Corvette CX.R VGT.
Chevrolet Corvette CX.R VGT

Beide Studien sind Einzelstücke. Doch es gibt einen kleinen Lichtblick, denn die Corvette CX.R VGT kommt in das Videospiel Gran Turismo 7.

Foto: Gran Turismo

Nicht nur eine, sondern gleich zwei formschöne Studien hat US-Hersteller Chevrolet für seine mittlerweile ausgekoppelte Tochtermarke bei der Monterey Car Week 2025 präsentiert. Die Studien Corvette CX und Corvette CX.R VGT sind dabei nicht nur als Fingerübung der Entwickler:innen zu verstehen, sondern geben auch einen konkreten Ausblick auf die Designsprache nachfolgender Corvette-Generationen. Während die Corvette CX mit vier Elektromotoren auf eine rein elektrische Systemleistung von über 1471 kW (2000 PS) kommt, schafft die motorsportlich angehauchte Corvette CX.R VGT dieselbe Systemleistung dank dreier Elektromotoren und einem 900 PS (662 kW) starken 2,0-l-V8-Motor. Letztere soll auch im Videospiel Gran Turismo 7 erscheinen. Beide Studien bleiben absehbar Einzelstücke.
Corvette CX.R: Rennversion für Gran Turismo 7

Aufbauend auf der CX stellt die Corvette CX.R Vision Gran Turismo eine für den virtuellen Motorsport angedachte Variante dar. Sie wird im Videospiel Gran Turismo 7 verfügbar sein. Technisch kombiniert sie drei Elektromotoren mit einem 2,0-l-Biturbo-V8, der bis zu 900 PS (662 kW) leistet und bis 15.000 U/min dreht. Der Verbrenner wird mit E-Fuels betrieben und ist an ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Optisch trägt die CX.R eine Lackierung in Gelb und Schwarz – angelehnt an bisherige Corvette-Rennfahrzeuge. Die abgesenkte Karosserie, ausgeprägte Aerodynamik-Bauteile und ein auf Leichtbau getrimmtes Interieur unterstreichen den Fokus auf die Rennstrecke.

