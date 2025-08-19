Zwei Studien auf der Monterey Car Week 2025 in den USA zeigen die "Vette" der Zukunft: die Corvette CX und die Corvette CX.R Vision Gran Turismo (VGT). Eine elektrisch, die andere von einem Zweiliter-V8 befeuert!

Beide Studien sind Einzelstücke. Doch es gibt einen kleinen Lichtblick, denn die Corvette CX.R VGT kommt in das Videospiel Gran Turismo 7.

Das motorsportliche Pendant zur CX ist die CX.R VGT (links). Ebenfalls 2000 PS (1471 kW) stark und ausgestattet mit einem hybridisierten 2,0-l-V8-Biturbo-Motor, der alleine schon 900 PS (662 kW) stemmt.

Nicht nur eine, sondern gleich zwei formschöne Studien hat US-Hersteller Chevrolet für seine mittlerweile ausgekoppelte Tochtermarke bei der Monterey Car Week 2025 präsentiert. Die Studien Corvette CX und Corvette CX.R VGT sind dabei nicht nur als Fingerübung der Entwickler:innen zu verstehen, sondern geben auch einen konkreten Ausblick auf die Designsprache nachfolgender Corvette-Generationen. Während die Corvette CX mit vier Elektromotoren auf eine rein elektrische Systemleistung von über 1471 kW (2000 PS) kommt, schafft die motorsportlich angehauchte Corvette CX.R VGT dieselbe Systemleistung dank dreier Elektromotoren und einem 900 PS (662 kW) starken 2,0-l-V8-Motor. Letztere soll auch im Videospiel Gran Turismo 7 erscheinen. Beide Studien bleiben absehbar Einzelstücke.

Corvette CX: Elektro-Konzept mit 2000 PS

Die Corvette CX ist als Ausblick auf einen elektrischen Supersportwagen gedacht. Ihre vier Elektromotoren liefern zusammen mehr als 1471 kW (2000 PS). Ein 90-kWh-Akku tief im Fahrzeugboden integriert sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung. Mit Torque Vectoring und Allradantrieb soll die Studie eine hohe Fahrdynamik ermöglichen. Klassische Corvette-Merkmale wie die lange Front, die flache Dachlinie und die markanten Rückleuchten zeichnen die CX aus. Neu hinzu kommen aerodynamische Elemente wie ein Lüftersystem zur Erzeugung von Abtrieb sowie aktive Front- und Heckdiffusoren. Das Cockpit mit aufklappbarer Glaskuppel erinnert an einen Kampfjet. Digitale Anzeigen, Sportsitze mit speziellen Textilbezügen sowie Materialien wie Carbon und Aluminium bestimmen das Interieur.

Corvette CX.R: Rennversion für Gran Turismo 7

Aufbauend auf der CX stellt die Corvette CX.R Vision Gran Turismo eine für den virtuellen Motorsport angedachte Variante dar. Sie wird im Videospiel Gran Turismo 7 verfügbar sein. Technisch kombiniert sie drei Elektromotoren mit einem 2,0-l-Biturbo-V8, der bis zu 900 PS (662 kW) leistet und bis 15.000 U/min dreht. Der Verbrenner wird mit E-Fuels betrieben und ist an ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Optisch trägt die CX.R eine Lackierung in Gelb und Schwarz – angelehnt an bisherige Corvette-Rennfahrzeuge. Die abgesenkte Karosserie, ausgeprägte Aerodynamik-Bauteile und ein auf Leichtbau getrimmtes Interieur unterstreichen den Fokus auf die Rennstrecke.